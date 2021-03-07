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فن

بإطلالة جريئة .. نورهان منصور تتألق في أحدث جلسة تصوير

الأحد 07/مارس/2021 - 01:16 م
نورهان منصور
نورهان منصور
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ندى فكري
نشرت الفنانة نورهان منصور صورا جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة نورهان منصور بإطلالة جريئة ومكشوفة البطن من احدث جلسة تصوير لها مما لفت انتباه متابعيها.

و تشارك نورهان منصور في  أول "سيت كوم مسرحي" والذي يحمل اسم "اللوكاندة"، على شاشة قناة DMC كل يوم جمعة في الثامنة مساء. 

مسرحية اللوكاندة عبارة عن "سيت كوم" مسرحي يقدم لأول مرة في مصر والوطن العربي، حيث إن المسرحية مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن  العرض يشهد ديكورات وتكنيك جديد ومميز يظهر لأول مرة في المسرح.

" اللوكاندة" من بطولة  أشرف عبد الباقى، حمدى المرغنى، ويزو، ودياب وابرام سمير، واحمد الطماني، وعلى حمدي، و وائل العوني، ومريم البحراوى،و ياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي ، واحمد فرج ، ونورهان منصور، وميدرونا،و احمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، واحمد اشرف، ومصطفى سعيد ، ومصطفى حمزة ، ومحمد عصام، وشريف حسنى. 

وهو من تأليف كريم سامى، أحمد عبد الوهاب، و ديكور دكتور محمود سامى، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، ملابس هالة زهوى، موسيقى أحمد الموجى، مخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، مدير الفرقة رشدى سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وإنتاج شركتي وورك شوب وسينرجي.
بإطلالة جريئة .. نورهان منصور تتألق في أحدث جلسة تصوير
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