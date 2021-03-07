محافظ بورسعيد: الاستعانة بالشباب بالديوان العام أهم خطوة للتطوير الإداري

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد، الشباب الذين اجتازوا اختبارات مسابقة "إدارة التنظيم" بالأحياء، فى إطار توجه المحافظة نحو تطوير العمل الإداري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والاستعانة بالكوادر الشبابية المؤهلة فى الأحياء بالمحافظة.





وكانت محافظة بورسعيد قد أعلنت عن مسابقة لاختيار عدد من الشباب الحاصلين على بكالوريوس هندسة للعمل بعقود موقتة بالأحياء كمهندسين تنظيم، وقامت المحافظة بإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين، وتم اختيار الشباب الذين اجتازوا الاختبارات بالتقدير الأعلى ثم المقابلات الشخصية، للعمل فى الأحياء كمهندسين تنظيم.





وأكد محافظ بورسعيد أن الاستعانة بالشباب بإدارات الديوان العام كانت من أهم خطوات التطوير الإدارى الذى حققته المحافظة مؤخرا، موجها الشباب للاستفادة من خبرات العمل والعمل على تطوير الذات وخدمة المواطنين على أعلى مستوى بما يحقق أهداف التطوير والتنمية المنشودة ببورسعيد.

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وفي سياق آخر تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد، عددا من لجان الشهادة الإعدادية حيت تم المرور علي مدارس القناة الاعدادية بنين و الإعدادية بنات ومدرسة بورسعيد التجريبية لغات، وذلك لمتابعة سير وانتظام أداء امتحانات المرحلة الإعدادية ببورسعيد رافقه خلالها الدكتور نبوى باهى مدير مديرية التعليم ببورسعيد.



