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محافظات

لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. نجاح أول عملية قلب مفتوح بالمجمع الطبى في الإسماعيلية

السبت 06/مارس/2021 - 01:01 م
نجاح عمليه قلب مفتوح
نجاح عمليه قلب مفتوح
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل نجاح أول جراحة قلب مفتوح لتغيير 3 شرايين بالقلب فى عمليه استغرقت 8 ساعات لمريض يبلغ من العمر ٥٧ عام .

وقالت هيئة الرعاية الصحية إن العمليه تعد من العمليات الدقيقه ذات المهارات الفائقه التى تتم لأول مره تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمجمع الطبى بالإسماعيلية  .

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل،أن المريض كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوي السكر بالدم لنسب عالية مع آلالم متكرره بالصدر ( ذبحات صدريه متكررة ) فتم حجزه واجريت له الفحوصات الطبيه اللازمه والتي أوضحت ضيق  بالشريان التاجي الرئيسي وإنسداد تام بالشريان التاجي الأمامي الايسر وضيق بالشريان التاجي الايمن وعليه تم تحضير المريض لاجراء جراحة قلب مفتوح لزرع ثلاثة شراين بالقلب وحاليا المريض حالته مستقره ويتلقي رعايه فائقه بعنايه جراحات القلب. 
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واضافت الهيئه أنه تم إجراء العملية على يد فريق من أمهر استشاريين وأطباء القلب والصدر والتخدير  الدكتور السيد فياض استشاري جراحة القلب والصدر ،واادكتور  بيير ظريف استشاري التخدير والعناية المركزة ، والدكتور أحمد خليفة اخصائي جراحة القلب والصدر ،ود. محمد عبد الفتاح اخصائي جراحة القلب والصدر ، د .احمد وردي اخصائي جراحة القلب والصدر ، د. يوحنا ادوار اخصائي جراحة القلب والصدر ،ا. احمد علي اخصائي ماكينه القلب وبمعاونه فريق التمريض المميز بالمجمع الطبى بالإسماعيلية.
 
وتابعت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد توفر الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين داخل نطاق المحافظة دون الحاجة للسفر إلى الداخل أو الخارج للعلاج على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية الدولية.
لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. نجاح أول عملية قلب مفتوح بالمجمع الطبى في الإسماعيلية
لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. نجاح أول عملية قلب مفتوح بالمجمع الطبى في الإسماعيلية
لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. نجاح أول عملية قلب مفتوح بالمجمع الطبى في الإسماعيلية
لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. نجاح أول عملية قلب مفتوح بالمجمع الطبى في الإسماعيلية
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