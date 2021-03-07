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أخبار العالم

العراق.. البابا فرنسيس يعود إلى أربيل لإقامة قداس كبير

الأحد 07/مارس/2021 - 02:16 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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شيماء مصطفى
عاد بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليوم الأحد، إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، بعد زيارته التاريخية إلى مدينة الموصل العراقية، اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم اللجنة المنظمة للزيارة، متحدث الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن البابا فرنسيس سيعقد قداسًا كبيرًا في ملعب فرنسوا الحريري بأربيل.

وأضاف الصحاف في بيان نشرته شبكة "السومرية نيوز" العراقية، أن" جدول فعاليات اليوم الثالث مستمر بتنظيم عالٍ وحسب التوقيتات المقررة له".

وكان البابا فرنسيس، أجرى اليوم الأحد، زيارة إلى كنيسة الطاهرة القديمة في قره قوش التابعة لمدينة الموصل للصلاة على الشهداء، بعدما أنهى رحلته إلى أربيل والتقى رئيس إقليم كردستان.

وألقى كلمة من الموصل، دعا خلالها المسيحيين للعودة إلى مدينة الموصل، بعد أن هجروها نتيجة الحرب والنزاعات التي جرت بسبب تنظيم داعش الإرهابي.
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