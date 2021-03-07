ملوثات المياه ومصادره ومخاطرها وكيفية معالجتها..تعرف على التفاصيل

تؤثر المياه الملوثة على الإنسان بشكل مباشر،نظرًا لأهمية الماء للإنسان ولكافة الكائنات الحية،ويعتبرتلوث الماء من أوائل الموضوعات التي اهتم بها العلماء والمختصون بمجال التلوث يشغل الماء أكبر حيز في الغلاف الحيوي، وهو أكثر مادة منفردة موجودة به، إذ تبلغ مسحة المسطح المائي حوالي 70.8% من مساحة الكرة الأرضية، كما أن الماء يكون حوالي(60-70% من أجسام الأحياء الراقية بما فيها الانسان، كما يكون حوالي 90% من أجسام الاحياء الدنيا وبالتالي فإن تلوث الماء يؤدي إلى حدوث أضرار بالغة ذو أخطار جسيمة بالكائنات الحية، ويخل بالتوازن البيئي الذي لن يكون له معنى ولن تكون له قيمة إذا ما فسدت خواص المكون الرئيسي له وهو الماء.





مصادر تلوث الماء

يتلوث الماء بكل ما يفسد خواصه أو يغير من طبيعته والمقصود بتلوث الماء هو تدنس مجاري الماء والآبار والأنهار والبحار والأمطار والمياه الجوفية مما يجعل ماءها غير صالح للإنسان و الحيوان و النباتات و الكائنات التي تعيش في البحار والمحيطات، ويتلوث الماء عن طريق المخلفات الإنسانية والنباتية والحيوانية والصناعية التي تلقي فيه أو تصب في فروعه، كما تتلوث المياه الجوفية نتيجة لتسرب مياه المجاري إليها بما فيها من بكتريا وصبغات كيميائية ملوثة.





أهم ملوثات الماء

تتلوث مياة الامطار فى المناطق الصناعية لأنها تجمع أثناء سقوطها من السماء كل الملوثات الموجودة بالهواء، والتي من أشهرها أكاسيد النتروجين وأكاسيد الكبريت وذرات التراب، ظاهرة تلوث مياه الأمطار لم تكن موجودة من قبل استحدثت مع انتشار التصنيع، وإلقاء كميات كبيرة من المخلفات والغازات والاتربة في الهواء أو الماء، وفي الماضي لم تعرف البشرية هذا النوع من التلوث.

سقوط ماء الامطار الملوثة فوق المسطحات المائية كالمحيطات والبحار والأنهار والبحيرات يؤدي إلى تلوث هذه المسطحات وإلى تسمم الكائنات البحرية والأسماك الموجودة بها، وينتقل السم إلى الإنسان إذا تناول هذه الأسماك الملوثة، كما تموت الطيور البحرية التي تعتمد في غذائها على الأسماك.





ملوثات مياه المجاري

هي ملوثات الصابون والمنظفات الصناعية وبعض أنواع البكتريا والميكروبات الضارة، وعندما تنتقل مياه المجاري إلى الأنهار والبحيرات فإنها تؤدي إلى تلوثا هي الأخرى





المخلفات الصناعية

تشمل مخلفات المصانع الغذائية والكيمائية والألياف الصناعية والتي تؤدي إلى تلوث الماء بالدهون والبكتريا والدماء والاحماض والقلويات والأصباغ والنفط ومركبات البترول والكيماويات والأملاح السامة كأملاح الزئبق والزرنيخ، وأملاح المعادن الثقيلة كالرصاص والكادميوم.





اضرار ملوثات المفاعلات النووية

تتسبب ملوثات المفاعلات النووية فى حدوث تلوثً حراريًا للماء مما يؤثر تأثيرًا ضارًا على البيئة مع احتمال حدوث تلوث إشعاعي للاجيال الاحقة وتشمل جميع الكائنات الحية.





المبيدات الحشرية

ترش المبيدات الحشرية على المحاصيل الزراعية أو التي تستخدم في إزالة الأعشاب الضارة، فينساب بعضها مع مياه المصارف، كذلك تتلوث مياه الترع والقنوات التي تغسل فيها معدات الرش والالات مما يؤدى الى قتل الأسماك والكائنات البحرية كما يؤدي إلى نفوق الماشية والحيوانات التي تشرب من مياه الترع والقنوات الملوثة بهذه المبيدات وهناك انواع من المبيدات الحشرية تحتوى على الزئبق وذلك النوع من التلوث يؤدى الى الوفاة.





التلوث الناتج عن تسرب البترول إلى البحار المحيطات

يحدث التسرب البترولى فى البحار والمحيطات نتيجة لحوادث غرق الناقلات التي تتكرر سنويًا، وإما نتيجة لقيام هذه الناقلات بعمليات التنظيف وغسل خزاناتها وإلقاء مياه الغسل الملوثة في عرض البحر ومن أسباب تلوث مياه البحار بزيت البترول تدفقه أثناء عمليات البحث والتنقيب عنه، كما حدث في شواطئ كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الستينيات مما ادى الى نفوق أعداد لا تحصى من طيور البحر ومن الدرافيل والأسماك والكائنات البحرية.

الأسمدة الكيماوية

تنقسم الاسمدة الكيماوية الى أسمدة عضوية وهي تلك الناتجة من مخلفات الحيوانات والطيور والإنسان، ومما هو معروف علميًا أن هذه الأسمدة تزيد من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء

وأسمدة غير العضوية وهي التي يصنعها الإنسان من مركبات كيميائية فإنها تؤدي إلى تلوث التربة الرغم من أن الغرض منها هو زيادة إنتاج الأراضي الزراعية





معالجة مياه المجاري بالمدن والقرى ومياه الصرف الصحي.

اتخذت خطوات متقدمة فى الكثير من الدول معالجة مياه المجاري والصرف الصحي قبل وصولها إلى المسطحات المائية إذ اتجه الاهتمام نحو معالجة مياه المصارف وإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية وكذلك معالجة مياه المجاري بالمدن الكبرى واستخدامها في مشروعات الري.





محاولة دفن النفايات المشعة في بعض أراضي الصحاري





إذا تحاول بعض الدول الصناعية دفن النفايات المشعة في بعض الصحاري ومثل هذه المحاولات إذا تمت فإنها تهدد خزانات المياه الجوفية بالتلوث وإلى تعريض السكان لمخاطر الإشعاع النووي.



