ممنوع الخروج وقطع الإنترنت .. ماذا يحدث في بالي يوم 7 مارس؟

منذ أن تدق الساعة السادسة صباحًا، تتوقف مظاهر الحياة تمامًا في جزيرة بالي بإندونيسيا كل عام في نفس اليوم 7 مارس، وهو معروف باسم يوم الصمت في جزيرة بالي ، ويطلق عليه اسم " نيابي " أي رأس السنة الهندوسية .
تطفئ الأنوار، لا يخرج أحد من بيته ، توقف حركة المرور والطيران، يُقطع الإنترنت عن الجزيرة بالكامل، لا يسمح للسيارات ولا الدراجات بالسير في الشوارع إلا للطوارئ ، حتى الأماكن السياحية والتسوق تغلق أبوابها في يوم الصمت.
يعم الصمت والهدوء الجزيرة، ليمنحوا الفرصة لسكانها في العيش في حالة من الاستجمام والتأمل والتفكير والعبادة يوما كاملا في السنة، لا يخرجون من منازلهم لمدة 24 ساعة ، بدءًا من السادسة صباح 7 مارس وحتى السادسة من صباح اليوم التالي .
كذلك يطلب من السياح ومن الأشخاص الذين لا يتبعون الديانة الهندوسية أن يشاركوا في هذا اليوم من خلال البقاء في أماكن إقامتهم.