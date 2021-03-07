ممنوع الخروج وقطع الإنترنت .. ماذا يحدث في بالي يوم 7 مارس؟





تطفئ الأنوار، لا يخرج أحد من بيته ، توقف حركة المرور والطيران، يُقطع الإنترنت عن الجزيرة بالكامل، لا يسمح للسيارات ولا الدراجات بالسير في الشوارع إلا للطوارئ ، حتى الأماكن السياحية والتسوق تغلق أبوابها في يوم الصمت.









يعم الصمت والهدوء الجزيرة، ليمنحوا الفرصة لسكانها في العيش في حالة من الاستجمام والتأمل والتفكير والعبادة يوما كاملا في السنة، لا يخرجون من منازلهم لمدة 24 ساعة ، بدءًا من السادسة صباح 7 مارس وحتى السادسة من صباح اليوم التالي .







