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محافظات

ضبط ٣٩ طن زيوت وشحوم مجهولة المصدر بـ الإسكندرية

الأحد 07/مارس/2021 - 07:00 م
الزيوت مجهولة المصدر
الزيوت مجهولة المصدر
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أحمد بسيوني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله، حملة مكبرة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وتمكنت من ضبط مخزن للزيوت والشحوم بمنطقة مرغم بالعامرية بدون ترخيص. 


وتحفظت الحملة على 38 طن و800 كيلو زيوت وشحوم سيارات بداخل براميل غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر تمهيدا لإعادة تعبئتها لطرحها بالأسواق.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وفي سياق متصل، شن اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية برفقة الأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق، حملة مكبرة استهدفت شارع اللواء أحمد علي و زنانيري كليوباترا وشارع الدلتا مع شارع طيبة بسبورتنج. وقد أسفرت الحملة عن التحفظ على ١٧٠كجم من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر لحين العرض على النيابة المختصة، وإعدام فوري لكمية ٢٠كجم من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

هذا ضبطت الحملة ٤٤ حالة إشغال، وحررت ٣٥ محضر بين؛ رصد بيئي وأمن صناعي وتموين وصحة، وأغلقت ٣ منشآت تجارية لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وأيضًا لإدارة نشاط بدون ترخيص، وغرمت فوريًا عدد من المنشآت لعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة ولإشغال الطريق، ليصل إجمالي الغرامات مبلغ ٩٥٠٠ جنيه.

وشارك في الحملة سكرتير عام الحي وشركة نهضة مصر وإدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة ومكتب الصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين وإدارات؛ إشغال الطريق والإيرادات والنظافة والرصد البيئي بالحي.

ضبط ٣٩ طن زيوت وشحوم مجهولة المصدر بـ الإسكندرية
ضبط ٣٩ طن زيوت وشحوم مجهولة المصدر بـ الإسكندرية
ضبط ٣٩ طن زيوت وشحوم مجهولة المصدر بـ الإسكندرية
ضبط ٣٩ طن زيوت وشحوم مجهولة المصدر بـ الإسكندرية
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