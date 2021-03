انفجار ضخم يضرب معسكرا للجيش في غينيا.. فيديو

أفادت وكالة "أسوشتيد برس" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل بحدوث انفجار ضخم بأحد معسكرات الجيش في غينيا الإستوائية.

وقالت الوكالة إن عدد الجرحى والقتلى نتيجة الانفجار غير معروف إلى الآن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة الانفجار، فيما تحدث بعض النشطاء عن أن المعسكر ضربه 4 انفجارات متتالية في مدينة باتا.

There has been four bombs detonated in Bata, Equatorial Guinea since 2pm today 7/03/2021 NOBODY IS TALKING ABOUT IT!! pic.twitter.com/LYilJtPoFw