6 أطعمة يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب

بغض النظر عن نظام العناية بالبشرة ، يلعب الطعام دورًا رئيسيًا في شعور البشرة ومظهرها. انتقلت الدكتورة جيتيكا ميتال ، طبيبة الأمراض الجلدية ، مؤخرًا إلى Instagram وشاركتها أنه "حتى لو كنت تستخدم منتجات العناية بالبشرة الصحيحة وتحصل على علاجات منتظمة ، فلن تكون بشرتك صحية إذا كانت أمعائك غير صحية."
"حب الشباب الذي يسببه التهاب في الجلد ، يمكن أن يسببه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكر. كذلك ، تجنبي الأطعمة المصنعة والكحول للبقاء صافين وخاليين من حب الشباب ".
لذلك إذا كنت تعاني أيضًا من نوبات متكررة من حب الشباب والتهاب الجلد ، فتأكد من الأطعمة التي تحتاج إلى الابتعاد عنها ، وفقًا للدكتور ميتال:
ألبان
يتكون دمنا من هرمون يسمى IGF-1 أو عامل النمو الشبيه بالأنسولين ، والذي يوجد أيضًا في منتجات الألبان. وفقًا لـ Healthline ، "يساهم هذا (الهرمون) في نمو حب الشباب عن طريق جعل خلايا الجلد تنمو بشكل أسرع وزيادة إنتاج الدهون."
شوكولاتة
تناول قطعة من الشوكولاتة من حين لآخر لا يسبب ظهور حب الشباب. ومع ذلك ، وفقًا لبحث أسترالي ، من المعروف أن الشوكولاتة تزيد من استجابة الجسم للأنسولين مما يؤدي بدوره إلى ظهور حب الشباب.
الوجبات السريعة الدهنية
هذا هو عدم التفكير. الأطعمة الغنية بالدهون أو الزيت مثل البرغر والبيتزا والمشروبات الغازية وغيرها ، تزيد من خطر انتشار الجلد. هذا لأن مثل هذه الأطعمة تغير مستوى الهرمونات الموجودة في أجسامنا والتي تترجم إلى حب الشباب.
حلوى سكرية
يمتص الجسم المحليات مثل شراب القيقب أو الكربوهيدرات المكررة بسرعة. ينتج عن هذا زيادة في مستويات السكر وبالتالي ظهور حب الشباب.
الغولتين
يوجد الغلوتين في القمح والحبوب الأخرى ، وهو عبارة عن مجموعة من البروتينات. على الرغم من عدم وجود دليل أو بحث بناء على أن الغلوتين يتسبب في ظهور حب الشباب ، فمن الأفضل تجنبه إذا كنت تعاني من حساسية القمح أو مرض الاضطرابات الهضمية ، حيث تكون البطانة الداخلية للمعدة ملتهبة.