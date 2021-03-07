6 أطعمة يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب

بغض النظر عن نظام العناية بالبشرة ، يلعب الطعام دورًا رئيسيًا في شعور البشرة ومظهرها. انتقلت الدكتورة جيتيكا ميتال ، طبيبة الأمراض الجلدية ، مؤخرًا إلى Instagram وشاركتها أنه "حتى لو كنت تستخدم منتجات العناية بالبشرة الصحيحة وتحصل على علاجات منتظمة ، فلن تكون بشرتك صحية إذا كانت أمعائك غير صحية."





"حب الشباب الذي يسببه التهاب في الجلد ، يمكن أن يسببه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكر. كذلك ، تجنبي الأطعمة المصنعة والكحول للبقاء صافين وخاليين من حب الشباب ".





لذلك إذا كنت تعاني أيضًا من نوبات متكررة من حب الشباب والتهاب الجلد ، فتأكد من الأطعمة التي تحتاج إلى الابتعاد عنها ، وفقًا للدكتور ميتال:





