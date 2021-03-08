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فن

ثراء جبيل تكشف لـ صدى البلد تفاصيل دورها في مسلسل ورق التوت

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:15 ص
ثراء جبيل
ثراء جبيل
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آيه عاطف
قالت الفنانة ثراء جبيل، إنها تستعد لتصوير أول مشاهدها في مسلسل "ورق التوت" اليوم الإثنين 8 مارس.

كشفت ثراء جبيل، لـ "صدى البلد" تفاصيل دورها في المسلسل، وقالت: "أقدم شخصية فتاة تدعى سامية وهي فقيرة، تعمل في مترو الانفاق وتدرس التمثيل".

كما أضافت قائلة: "متحمسة جدًا للعمل في المسلسل، خاصة وأن هناك تفاعل كبير بيني وبين فريق العمل، وسعيدة بتكرار التجربة مع المخرج حسام علي، بعد النجاح الذي حققناه سويًا في مسلسل "الرحلة".

مسلسل "ورق التوت" بطولة الفنان شريف سلامة، بجانب ثراء جبيل وعدد أخر من النجوم، وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة ومن المقرر عرضه بعد شهر رمضان المبارك.
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