ثراء جبيل تكشف لـ صدى البلد تفاصيل دورها في مسلسل ورق التوت

قالت الفنانة ثراء جبيل ، إنها تستعد لتصوير أول مشاهدها في مسلسل "ورق التوت" اليوم الإثنين 8 مارس.





كشفت ثراء جبيل، لـ "صدى البلد" تفاصيل دورها في المسلسل، وقالت: "أقدم شخصية فتاة تدعى سامية وهي فقيرة، تعمل في مترو الانفاق وتدرس التمثيل".





كما أضافت قائلة: "متحمسة جدًا للعمل في المسلسل، خاصة وأن هناك تفاعل كبير بيني وبين فريق العمل، وسعيدة بتكرار التجربة مع المخرج حسام علي، بعد النجاح الذي حققناه سويًا في مسلسل "الرحلة".



