الإسماعيلي يخرج عن صمته: لن نواجه الأهلي من الموسم المقبل خارج الإسماعيلية.. فيديو

قال الإعلامي علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن الأهلي ليس طرفًا في الأزمة الدائرة حاليًا بين الدراويش واتحاد الكرة.





وأضاف علاء وحيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "لا نريد تصدير المشاكل، ولا توجد أزمة مع الأهلي، فالعلاقات جيدة بين الناديين، في الوقت الحالي ونريد أن ننمي هذه العلاقة في الفترة المقبلة".





وتابع: "طلبنا مواجهة الأهلي بملعب المكس، واتحاد الكرة لم يرد على خطابنا، واتحاد الكرة حدد ملعب الإسكندرية للمباراة ولم نعترض".





وواصل: "نريد توضيحات من اتحاد الكرة عن سبب نقل اللقاء من الإسكندرية إلى برج العرب، نحن نرغب في مواجهة الأهلي بالإسماعيلية، وخوض مباراة الدور الثاني في القاهرة".





وشدد قائلا: "لن نواجه الأهلي من الموسم المقبل، خارج الإسماعيلية، ويجب أن تعود الأمور لما كانت عليه، ولدينا ثقة في قدرة لاعبينا على تجاوز الأزمة التي نمر بها حاليا".



