العين فلقت الحجر.. بشرى وخالد الصاوي يرويان مواقفهم مع الحسد

روى خالد الصاوي ذكريات في بداية زواجه، قائلا:" في أول جوازي لاقيت حاجة شبه العين في هدومي..معقبا:"مكنتش بعتقد في الحسد اساسا".



وتابع خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "اون اي"، الحسد مسبش بشرى برده"، لتعلق قائلة:" أنا جالي جدري في شهر العسل وخات خطوبتي اتكسر من النص".



وأضاف الصاوي: "مكنتش بعتقد أوي في الحسد بس فجأة يحصل كل دا حاجة مش طبيعية".





