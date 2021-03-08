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توك شو

العين فلقت الحجر.. بشرى وخالد الصاوي يرويان مواقفهم مع الحسد

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:31 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
روى خالد الصاوي ذكريات في بداية زواجه، قائلا:" في أول جوازي لاقيت حاجة شبه العين في هدومي..معقبا:"مكنتش بعتقد في الحسد اساسا".

وتابع خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "اون اي"، الحسد مسبش بشرى برده"، لتعلق قائلة:" أنا جالي جدري في شهر العسل وخات خطوبتي اتكسر من النص".

وأضاف الصاوي: "مكنتش بعتقد أوي في الحسد بس فجأة يحصل كل دا حاجة مش طبيعية".


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