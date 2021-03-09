ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

أيات الجارحي تكتب: التحرش الجنسي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:21 م
صدى البلد
Advertisements
هو عبارة عن مجموعة من الكلمات أو الأفعال ذات الطابع الجنسي التي تنتهك خصوصية أو مشاعر أو جسد شخص وتجعله يشعر بعدم الأمان أو الخوف أو عدم احترامه لذاته و شعورة بالاإهانه و شعوره بأنه مجرد جسد فقط في الحياة ،ومن أهم أسباب التحرش الجنسي مشاهدة الأفلام الإباحية : حيث إن تلك الأفلام تلعب دورًا رئيسًا في إنتشار تلك الظاهره لأنها تقوم بتحويل الغريزة الجنسية الطبيعية إلي غريزة بركانية تلغي وعي الشخص ، بالاإضافة لبعض الأمراض النفسية : مثل التغيرات المرضيه في القشرة المخيه و الفصام ، كذلك تعاطي الكحول و المخدرات : حيث تقوم بإلغاء عقل الاانسان مما تجعله يقوم بتصرفات غير مسئولة قد يقوم بالااغتصاب و التحرش و القتل.


ومن أهم مسببات التحرش سوء التنشئه الااجتماعية : حيث مشاهدة الطفل للأبوين يقومان بمشاهدة الأفلام الااباحية تتخزن تلك الأمور في عقله و مخيلته و في الكبر يقوم بممارسة تلك التصرفات الشاذة علاوة علي العديد من المشكلات الأسرية بين الأبوين و تعرضه أيضًا لحالات تحرش جنسي منذ الصغر ، وطرق علاج ضحايا التحرش الجنسي : إذا كانت الضحيه تحت سن الـ 18 عاما يجب تقديم بلاغ ضد المتحرش لأخذ الااجراءات القانونية ضده ثم أخذ الضحية لبعض مراكز العلاج لتقديم العلاج النفسي و الجسدي إذا تعرض لأذي جسدي و جروح ، تقديم الدعم النفسي و المعنوي لضحية التحرش حتي تتجاوز كل الصعاب كما يتم مساعدة الضحية علي ممارسة أنشطة جديدة لمساعدتها علي الااسترخاء ويجب على الأمهات توعية الأبناء حول التحرش الجنسي من الصغر، فمن الضروري على كل أم معرفة أن هناك الكثير من الأطفال يواجهون مشكلة التحرش الجنسي، وذلك بحسب تقرير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصري الذي أكد أن ٦٢٫٦٪ من ضحايا الاعتداء والتحرش الجنسي في مصر لا يتجاوز عمرهم الـ ٢٠ عاما ونصفهم أطفال أقل من ١٥ عاما. 


وهذا ما يشير إلى أننا بحاجة لتوعية أطفالنا ضد التحرش الجنسي سواء كانوا أطفالك من البنات الصغار أو مراهقات أو حتى الصبية فالجميع بحاجة للتعلم والتوعية ، التحرش الجنسي  أحد الأمور الهامة التي يجب على أطفالك معرفتها خاصة للفتيات، ماذا يمكن فعله في حالة تعرضها للتحرش أو الاعتداء الجنسي  فيجب طلب المساعدة من أي شخص محيط بها يمكن أن يكون مصدر ثقة. أما إن كانت طفلتك تلعب في مكان ما بمفردها ولا يوجد هناك شخص بالقرب منها، يمكنها أن تصرخ حتى يأتي أي شخص لمساعدتها، ومن المهم أن تخبريها أنه ليس صحيحا أن تتعرض للتحرش ويكون رد فعلها هو الصمت وعدم إخبار الأم وقتها أو بعدها، فهناك الكثير من الأشياء التي يمكن فعلها لاسترداد حق الطفلة، فلا يجب التعامل مع الأمر وكأنه شيء غريب ليس من الجيد إخبار به أي شخص لأنه "عيب" أو "فضيحة"، يمكن أن تشعر طفلتك بالحيرة بعد الحديث معها عن أن التلامس الجسدي يعد تحرشا فيختلط عليها الأمر بين التلامس العادي والتحرش،  لذلك اهتمي بمنحها المساحة في إمكانية سؤالك في أي شيء يتعلق بالأمر لضمان التأكد من أنها الآن تعرف الفرق بينهما، وأنك يمكنك مساعدتها في حالة التعرض لمثل هذه المشاكل،  فيجب أن تعلم أن هناك أنواعا من اللمسات التي يمكن أن تكون طبيعية وأخرى غير طبيعية، فمثلا الأحضان بين أفراد الأسرة والمقربين لنا طبيعية، أما في حالة محاولة شخص غريب ملامسة جسدك أو محاولة إجبارك على لمس جسده فهذا يعتبر تحرشا، أو حتى في حالة رغبته في رؤية أو لمس أعضائك التناسلية فكل هذا خطأ وفي حالة التعرض لمثل هذه الأشياء يجب عليك طلب المساعدة أو الصراخ من أجل إخبار من حولك أن هذا الشخص يقوم بشيء خطأ .


الشعور بالأمان  أحد الأمور الهامة التي يجب على كل أم الاهتمام بها هو أن تكوني الصديقة المقربة لاابنتك وذلك بمنحها الشعور بالأمان. فهي الطريقة التي يمكن أن تساعدي بها طفلتك في حالة تعرضها لمشاكل مثل الاعتداء أو التحرش الجنسي، أو حتى محاولة ابتزازها بأي شكل من الأشكال، لأنك ستكونين الداعم الأساسي لها خاصة إن كانت ابنتك في مرحلة المراهقة، يجب  أن تعلمي طفلتك أن التحرش الجنسي أمر خطأ يحدث بالمجتمع لهذا لا يجب السكوت عنه في حالة التعرض له،  كما يجب أن تعلم أنها ليست الوحيدة التي يمكن أن تتعرض للتحرش الجنسي فهناك الكثير من السيدات يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله سواء كانت سيدات كبيرات أو فتيات صغيرات،  ولكن الخطوة المهمة في كل هذا هو أن تقول "لا" أو تصرخ في حالة تعرضها لمثل هذه المواقف حيث يمكنك استرداد حقها بالقانون من هذا المتحرش.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار ‎بريليانس v6 2021 في مصر .. صور

بالأسعار .. مقارنة بين فيات تيبو و MG 5 موديل 2021| صور

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور