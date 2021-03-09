أيات الجارحي تكتب: التحرش الجنسي

هو عبارة عن مجموعة من الكلمات أو الأفعال ذات الطابع الجنسي التي تنتهك خصوصية أو مشاعر أو جسد شخص وتجعله يشعر بعدم الأمان أو الخوف أو عدم احترامه لذاته و شعورة بالاإهانه و شعوره بأنه مجرد جسد فقط في الحياة ،ومن أهم أسباب التحرش الجنسي مشاهدة الأفلام الإباحية : حيث إن تلك الأفلام تلعب دورًا رئيسًا في إنتشار تلك الظاهره لأنها تقوم بتحويل الغريزة الجنسية الطبيعية إلي غريزة بركانية تلغي وعي الشخص ، بالاإضافة لبعض الأمراض النفسية : مثل التغيرات المرضيه في القشرة المخيه و الفصام ، كذلك تعاطي الكحول و المخدرات : حيث تقوم بإلغاء عقل الاانسان مما تجعله يقوم بتصرفات غير مسئولة قد يقوم بالااغتصاب و التحرش و القتل.
ومن أهم مسببات التحرش سوء التنشئه الااجتماعية : حيث مشاهدة الطفل للأبوين يقومان بمشاهدة الأفلام الااباحية تتخزن تلك الأمور في عقله و مخيلته و في الكبر يقوم بممارسة تلك التصرفات الشاذة علاوة علي العديد من المشكلات الأسرية بين الأبوين و تعرضه أيضًا لحالات تحرش جنسي منذ الصغر ، وطرق علاج ضحايا التحرش الجنسي : إذا كانت الضحيه تحت سن الـ 18 عاما يجب تقديم بلاغ ضد المتحرش لأخذ الااجراءات القانونية ضده ثم أخذ الضحية لبعض مراكز العلاج لتقديم العلاج النفسي و الجسدي إذا تعرض لأذي جسدي و جروح ، تقديم الدعم النفسي و المعنوي لضحية التحرش حتي تتجاوز كل الصعاب كما يتم مساعدة الضحية علي ممارسة أنشطة جديدة لمساعدتها علي الااسترخاء ويجب على الأمهات توعية الأبناء حول التحرش الجنسي من الصغر، فمن الضروري على كل أم معرفة أن هناك الكثير من الأطفال يواجهون مشكلة التحرش الجنسي، وذلك بحسب تقرير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصري الذي أكد أن ٦٢٫٦٪ من ضحايا الاعتداء والتحرش الجنسي في مصر لا يتجاوز عمرهم الـ ٢٠ عاما ونصفهم أطفال أقل من ١٥ عاما.
وهذا ما يشير إلى أننا بحاجة لتوعية أطفالنا ضد التحرش الجنسي سواء كانوا أطفالك من البنات الصغار أو مراهقات أو حتى الصبية فالجميع بحاجة للتعلم والتوعية ، التحرش الجنسي أحد الأمور الهامة التي يجب على أطفالك معرفتها خاصة للفتيات، ماذا يمكن فعله في حالة تعرضها للتحرش أو الاعتداء الجنسي فيجب طلب المساعدة من أي شخص محيط بها يمكن أن يكون مصدر ثقة. أما إن كانت طفلتك تلعب في مكان ما بمفردها ولا يوجد هناك شخص بالقرب منها، يمكنها أن تصرخ حتى يأتي أي شخص لمساعدتها، ومن المهم أن تخبريها أنه ليس صحيحا أن تتعرض للتحرش ويكون رد فعلها هو الصمت وعدم إخبار الأم وقتها أو بعدها، فهناك الكثير من الأشياء التي يمكن فعلها لاسترداد حق الطفلة، فلا يجب التعامل مع الأمر وكأنه شيء غريب ليس من الجيد إخبار به أي شخص لأنه "عيب" أو "فضيحة"، يمكن أن تشعر طفلتك بالحيرة بعد الحديث معها عن أن التلامس الجسدي يعد تحرشا فيختلط عليها الأمر بين التلامس العادي والتحرش، لذلك اهتمي بمنحها المساحة في إمكانية سؤالك في أي شيء يتعلق بالأمر لضمان التأكد من أنها الآن تعرف الفرق بينهما، وأنك يمكنك مساعدتها في حالة التعرض لمثل هذه المشاكل، فيجب أن تعلم أن هناك أنواعا من اللمسات التي يمكن أن تكون طبيعية وأخرى غير طبيعية، فمثلا الأحضان بين أفراد الأسرة والمقربين لنا طبيعية، أما في حالة محاولة شخص غريب ملامسة جسدك أو محاولة إجبارك على لمس جسده فهذا يعتبر تحرشا، أو حتى في حالة رغبته في رؤية أو لمس أعضائك التناسلية فكل هذا خطأ وفي حالة التعرض لمثل هذه الأشياء يجب عليك طلب المساعدة أو الصراخ من أجل إخبار من حولك أن هذا الشخص يقوم بشيء خطأ .
الشعور بالأمان أحد الأمور الهامة التي يجب على كل أم الاهتمام بها هو أن تكوني الصديقة المقربة لاابنتك وذلك بمنحها الشعور بالأمان. فهي الطريقة التي يمكن أن تساعدي بها طفلتك في حالة تعرضها لمشاكل مثل الاعتداء أو التحرش الجنسي، أو حتى محاولة ابتزازها بأي شكل من الأشكال، لأنك ستكونين الداعم الأساسي لها خاصة إن كانت ابنتك في مرحلة المراهقة، يجب أن تعلمي طفلتك أن التحرش الجنسي أمر خطأ يحدث بالمجتمع لهذا لا يجب السكوت عنه في حالة التعرض له، كما يجب أن تعلم أنها ليست الوحيدة التي يمكن أن تتعرض للتحرش الجنسي فهناك الكثير من السيدات يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله سواء كانت سيدات كبيرات أو فتيات صغيرات، ولكن الخطوة المهمة في كل هذا هو أن تقول "لا" أو تصرخ في حالة تعرضها لمثل هذه المواقف حيث يمكنك استرداد حقها بالقانون من هذا المتحرش.