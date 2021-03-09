أيات الجارحي تكتب: التحرش الجنسي

هو عبارة عن مجموعة من الكلمات أو الأفعال ذات الطابع الجنسي التي تنتهك خصوصية أو مشاعر أو جسد شخص وتجعله يشعر بعدم الأمان أو الخوف أو عدم احترامه لذاته و شعورة بالاإهانه و شعوره بأنه مجرد جسد فقط في الحياة ،ومن أهم أسباب التحرش الجنسي مشاهدة الأفلام الإباحية : حيث إن تلك الأفلام تلعب دورًا رئيسًا في إنتشار تلك الظاهره لأنها تقوم بتحويل الغريزة الجنسية الطبيعية إلي غريزة بركانية تلغي وعي الشخص ، بالاإضافة لبعض الأمراض النفسية : مثل التغيرات المرضيه في القشرة المخيه و الفصام ، كذلك تعاطي الكحول و المخدرات : حيث تقوم بإلغاء عقل الاانسان مما تجعله يقوم بتصرفات غير مسئولة قد يقوم بالااغتصاب و التحرش و القتل.









ومن أهم مسببات التحرش سوء التنشئه الااجتماعية : حيث مشاهدة الطفل للأبوين يقومان بمشاهدة الأفلام الااباحية تتخزن تلك الأمور في عقله و مخيلته و في الكبر يقوم بممارسة تلك التصرفات الشاذة علاوة علي العديد من المشكلات الأسرية بين الأبوين و تعرضه أيضًا لحالات تحرش جنسي منذ الصغر ، وطرق علاج ضحايا التحرش الجنسي : إذا كانت الضحيه تحت سن الـ 18 عاما يجب تقديم بلاغ ضد المتحرش لأخذ الااجراءات القانونية ضده ثم أخذ الضحية لبعض مراكز العلاج لتقديم العلاج النفسي و الجسدي إذا تعرض لأذي جسدي و جروح ، تقديم الدعم النفسي و المعنوي لضحية التحرش حتي تتجاوز كل الصعاب كما يتم مساعدة الضحية علي ممارسة أنشطة جديدة لمساعدتها علي الااسترخاء ويجب على الأمهات توعية الأبناء حول التحرش الجنسي من الصغر، فمن الضروري على كل أم معرفة أن هناك الكثير من الأطفال يواجهون مشكلة التحرش الجنسي، وذلك بحسب تقرير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصري الذي أكد أن ٦٢٫٦٪ من ضحايا الاعتداء والتحرش الجنسي في مصر لا يتجاوز عمرهم الـ ٢٠ عاما ونصفهم أطفال أقل من ١٥ عاما.









وهذا ما يشير إلى أننا بحاجة لتوعية أطفالنا ضد التحرش الجنسي سواء كانوا أطفالك من البنات الصغار أو مراهقات أو حتى الصبية فالجميع بحاجة للتعلم والتوعية ، التحرش الجنسي أحد الأمور الهامة التي يجب على أطفالك معرفتها خاصة للفتيات، ماذا يمكن فعله في حالة تعرضها للتحرش أو الاعتداء الجنسي فيجب طلب المساعدة من أي شخص محيط بها يمكن أن يكون مصدر ثقة. أما إن كانت طفلتك تلعب في مكان ما بمفردها ولا يوجد هناك شخص بالقرب منها، يمكنها أن تصرخ حتى يأتي أي شخص لمساعدتها، ومن المهم أن تخبريها أنه ليس صحيحا أن تتعرض للتحرش ويكون رد فعلها هو الصمت وعدم إخبار الأم وقتها أو بعدها، فهناك الكثير من الأشياء التي يمكن فعلها لاسترداد حق الطفلة، فلا يجب التعامل مع الأمر وكأنه شيء غريب ليس من الجيد إخبار به أي شخص لأنه "عيب" أو "فضيحة"، يمكن أن تشعر طفلتك بالحيرة بعد الحديث معها عن أن التلامس الجسدي يعد تحرشا فيختلط عليها الأمر بين التلامس العادي والتحرش، لذلك اهتمي بمنحها المساحة في إمكانية سؤالك في أي شيء يتعلق بالأمر لضمان التأكد من أنها الآن تعرف الفرق بينهما، وأنك يمكنك مساعدتها في حالة التعرض لمثل هذه المشاكل، فيجب أن تعلم أن هناك أنواعا من اللمسات التي يمكن أن تكون طبيعية وأخرى غير طبيعية، فمثلا الأحضان بين أفراد الأسرة والمقربين لنا طبيعية، أما في حالة محاولة شخص غريب ملامسة جسدك أو محاولة إجبارك على لمس جسده فهذا يعتبر تحرشا، أو حتى في حالة رغبته في رؤية أو لمس أعضائك التناسلية فكل هذا خطأ وفي حالة التعرض لمثل هذه الأشياء يجب عليك طلب المساعدة أو الصراخ من أجل إخبار من حولك أن هذا الشخص يقوم بشيء خطأ .







