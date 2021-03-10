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مجدي يعقوب: تنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين عيد للعلم والإنسانية.. فيديو

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:12 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن تنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين يعتبر عيدا للعلم والإنسانية والشعب المصري الذي يستحق كل خير، قائلًا إن حياته كلها للإنسانية والعلم.


وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن مشروع الجينوم القومى يتم العمل به منذ أكثر من 8 أشهر من خلال أكاديمية البحث العلمي، لافتًا إلى أن جائحة كورونا شجعت على العمل في هذا المشروع بشكل سريع خاصة أن آثار الفيروس وأعراضه وعلاجه تختلف من شخص لآخر.


وأضاف عبد الغفار، خلال لقاء خاص مع برنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية ام بى سى مصر، أنه من المهم جدا أن يكون لمصر باع فى الخريطة الجينية الخاصة بها.


وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على إطلاق إشارة البدء فى تنفيذ مشروع الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين، وإنشاء المركز المصرى للجينوم.


وأشار إلى أن  مشروع الجينوم الأكبر فى تاريخ مصر الحديثة، حيث أطلقت الوزارة المبادرة الخاصة به بالتعاون مع وزارات الدفاع والصحة والاتصالات، وأكثر من 15 جامعة ومركزًا بحثيًا ومؤسسة مجتمع مدنى، ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه.

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