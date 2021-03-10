انخفاض معدل البطالة لـ 7.2%.. وزيرة التخطيط : مصر حققت معدلات نمو إيجابية رغم كورونا

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه تم استعراض المؤشرات الأولية للاقتصاد ومعدلات النمو ل لنصف الأول من 2021 في ظل ظروف تواجد أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة بسبب كورونا، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.





وأضافت هالة السعيد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مصر حققت معدل نمو إيجابي 2 % مع انخفاض معدل البطالة لـ 7.2 % وذلك يعني جودة في توزيع الاستثمارات والسياسات التي يتم اتباعها لتوفير فرص العمل".





وتابعت هالة السعيد :" نحقق معدلات نمو إيجابية في ظل تحقيق انكماش في نمو دول اخرى ، مضيفة:" مجموعة كبيرة من القطاعات في مصر حققت نمو إيجابي مثل قطاع الصحة التعليم والاتصالات والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة ".

وأكملت هالة السعيد:" الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي، وقطاع السياحة بدأ في التعافي مع زيادة معدلات السياحة الداخلية ، وهناك توازن بين الحفاظ على صحة المواطن والاستمرار في النمو الاقتصادي".





ولفتت هالة السعيد :" مصر تنعم باستقرار في معدل الأسعار، ومعدلات التضخم وصلت لحوالي 4% بما ينعكس بالإيجاب على ثبات الأسعار.