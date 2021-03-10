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انخفاض معدل البطالة لـ 7.2%.. وزيرة التخطيط : مصر حققت معدلات نمو إيجابية رغم كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:55 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
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هاني حسين
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه تم استعراض المؤشرات الأولية للاقتصاد ومعدلات النمو  للنصف الأول من 2021 في ظل ظروف تواجد أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة  بسبب كورونا، وذلك في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وأضافت هالة السعيد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مصر حققت  معدل نمو إيجابي 2 % مع انخفاض معدل البطالة لـ 7.2 % وذلك يعني جودة في توزيع الاستثمارات والسياسات التي يتم اتباعها لتوفير فرص العمل".

 وتابعت هالة السعيد :"  نحقق معدلات نمو إيجابية في ظل تحقيق انكماش في نمو دول اخرى ، مضيفة:" مجموعة كبيرة من القطاعات في مصر حققت نمو إيجابي مثل قطاع الصحة التعليم والاتصالات والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة ".
 
وأكملت هالة السعيد:"  الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي، وقطاع السياحة بدأ في التعافي مع زيادة معدلات السياحة الداخلية ، وهناك توازن بين الحفاظ على صحة المواطن والاستمرار في النمو الاقتصادي".

 ولفتت هالة السعيد :" مصر تنعم باستقرار في معدل الأسعار، ومعدلات التضخم وصلت لحوالي 4%  بما ينعكس بالإيجاب على  ثبات الأسعار.
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