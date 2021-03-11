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أخبار العالم

خلال 100 يوم.. فائدة غير متوقعة لفيروس كورونا تنقذ البشرية

الخميس 11/مارس/2021 - 08:34 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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أحمد محرم
قال تحالف دولي لمكافحة الأوبئة إن "ثورة" في التكنولوجيا ساعدت على تطوير لقاح للوقاية من فيروس كورونا في أقل من عام يمكن تسريع وتيرتها ليتسنى إنتاج لقاح يقي من أي جائحة مقبلة خلال 100 يوم.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أوضح تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة (سي.إي.بي.آي)، أمس الأربعاء، أن الجائحة المقبلة التي قد تظهر ربما تكون أسوأ من فيروس كورونا.

وقال ريتشارد هاتشيت، الرئيس التنفيذي للتحالف، في فاعلية عُقدت عبر الإنترنت إنه على الرغم من أن فيروس كورونا حصد أرواح 2.5 مليون تقريبا حتى الآن "فقد لا يحالفنا الحظ إلى هذا الحد في المرة المقبلة".

وأضاف: "جائحة كوفيد-19 ليست أول جائحة في القرن الحادي والعشرين، وإذا لم نتحرك الآن فيمكننا أن نثق في أنها لن تكون الأخيرة. ليس هناك أي شيء على الإطلاق يمنع الفيروس المقبل الذي قد يظهر من أن يكون أشد فتكا بكثير".

ولفت إلى أنه يجب على الحكومات والمنظمات الصحية العالمية وغيرهم من الشركاء ضخ استثمارات حيوية الآن في الأمن الصحي العالمي وانتهاز "الثورة في علم اللقاحات التي حفزها كوفيد-19".

وتابع: "يجب أن نختصر كل يوم يمكننا اختصاره من كل خطوة من العملية".

وذكر التحالف أنه من أجل تقليص مدة تطوير لقاح إلى 100 يوم سيحتاج الباحثون وشركات الأدوية إلى استغلال إمكانات ما تسمى بتكنولوجيا برامج الاستجابة السريعة، مثل تلك التي استخدمتها "فايزر-بايونتك" و"مودرنا" في تطوير اللقاحات.

وسيتطلب الأمر أيضا العمل مع الجهات التنظيمية العالمية لتبسيط الاشتراطات اللازمة لإقرار اللقاحات، وربط منشآت التصنيع لإتاحة الإنتاج السريع للقاحات.
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