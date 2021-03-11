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أخبار العالم

تحذير قوي من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم في المملكة

الخميس 11/مارس/2021 - 09:01 ص
تحذير قوي من الأرصاد
تحذير قوي من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم في المملكة
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دعاء أبوهشيمة
كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن توقعاته بشأن حالة الطقس لهذا اليوم، الخميس، محذرا من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.


ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.


كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.


وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة تتحول مساءً جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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