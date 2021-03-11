تحذير قوي من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم في المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن توقعاته بشأن حالة الطقس لهذا اليوم، الخميس، محذرا من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.









ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنشط الرياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.









كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.









وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.







