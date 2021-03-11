1.9 تريليون دولار.. بايدن: حزمة إغاثة ستعيد بناء اقتصاد أمريكا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على خطة الإنعاش الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19".





جاء ذلك قبل يوم من الموعد المخطط له وقبل ساعات فقط من خطابه الأول في وقت الذروة للأمة.





وأقر الكونجرس، أمس الأربعاء، حزمة الإغاثة، التي كانت الأولوية التشريعية والأكثر إلحاحًا لبايدن منذ توليه منصبه في يناير.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بايدن، قبل توقيع الخطة في المكتب البيضاوي، إن "هذا التشريع التاريخي سيكون العمود الفقري لإعادة بناء اقتصاد أمريكا، ومساعدة الطبقة الوسطى والعاملين والأمة والأشخاص الذين بنوا البلاد.. هذا هو جوهرها".





وغرد رئيس موظفي البيت الأبيض رونالد كلاين بعد دقائق: "وصل مشروع القانون المسجل الليلة الماضية - لذلك وقع عليه بايدن اليوم - نريد أن نتحرك بأسرع ما يمكن. سنعقد احتفالنا بالتوقيع يوم الجمعة، كما هو مخطط، مع قادة الكونجرس".