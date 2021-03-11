ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أنه جرى سماع صافرات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة، وسماع أصوات انفجارات.





ومن ناحية أخرى، أصدر النائب محمد الظهراوي، رئيس لجنة فلسطين النيابية فى البرلمان الأردني ، بيانا أدان فيه الممارسة الهمجية التي قامت بها قوة إسرائيلية، صباح يوم الأربعاء باعتقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى من منزله في حي الصوانة بالقدس.





وطالب الظهراوي خلال جلسة مجلس النواب الأربعاء الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتدخل الفوري والعاجل عبر القنوات الدبلوماسية للإفراج عن الشيخ عكرمة صبري بحسب صحيفة الأردن اليوم.





كما طالب بضرورة وقف كافة المضايقات على مجلس أوقاف القدس من أبعاد واعتقالات.



