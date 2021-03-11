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اقتصاد

14 مليون جنيه زيادة فى أرباح العربية للأدوية خلال 8 شهور

الخميس 11/مارس/2021 - 10:11 م
ارتفاع ارباح العربية
ارتفاع ارباح العربية للادوية
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علياء فوزى
كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية للادوية والصناعات الكيماوية التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 17.7%عن أول 8 أشهر من العام المالي الجارى 2020/2021.

قالت الشركة، إنها سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 94.28 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل أرباح بلغت 80.05 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتابعت :"ارتفعت قيمة مبيعات الشركة خلال الثمانية أشهر لتسجل 376.06 مليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 368.08 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له".

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 86.07 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 70.53 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال (2019-2020)، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 93.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 43.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 520.79 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 436.35 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

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