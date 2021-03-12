الاتحاد الآسيوي يحدد موعد استلام قوائم دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تطورات جديدة بشأن مشاركة الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2021.





وتنطلق مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، في الرابع عشر من أبريل القادم، بنظام التجمع، وذلك كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد، ونظرًا لتأخر انطلاق البطولة.





وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الاتحاد الآسيوي أبلغ أندية غرب آسيا، بمواعيد رفع القوائم الآسيوية في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث حدد الاتحاد القاري يومي 15 و16 مارس موعدًا أخيرًا لرفع قوائمها الأولية في البطولة، على أن يتاح لكل نادٍ إضافة أو تغيير 8 لاعبين قبل أسبوع من مواجهته الأولى في البطولة.





وتقام مباريات المجموعة الأولى، والتي تضم الهلال وشباب الأهلي دبي الإماراتي واستقلال دوشنبه الأوزباكي، وأحد الفرق المتأهلة من الملحق، في العاصمة السعودية الرياض، وبالتحديد على ملعب الملك فهد الدولي.





أما المجموعة الثالثة، فيستضيفها ملعب "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة؛ وهي التي تضم: الأهلي، والدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني والشرطة العراقي.





وملعب "مرسول بارك"، المملوك لنادي النصر، سيستضيف مباريات المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضًا السد القطري والوحدات الأردني، وأحد الفرق المتأهلة من الملحق.





وأخيرًا، فإن ملعب نادي الشارقة الإماراتي، سيستضيف مباريات المجموعة الثانية، والذي قد يتأهل إليها الوحدة، في حال فوزه في الملحق، وتضم كذلك تركتور سازي الإيراني وباختاكور الأوزباكي