عميد تربية عين شمس: الامتحانات تسير طبيعيًا دون أي حالة كورونا

قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، ان امتحانات الفصل الدراسي الاول تسير بشكل طبيعي دون اي معوقات او اي اكتشاف اي حالة كورونا ، مؤكدا ان الكلية تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك للحد من انتشار العدوي بين الطلاب هيئة التدريس والعاملين.





وأكد الدكتور ماجد خلال تصريحات لـ "صدي البلد" أن كلية التربية تقوم باجراء الامتحانات علي فترات لمنع التكدس و هناك تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم .





وأشار أبو العينين إلى أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات.



