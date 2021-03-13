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فن

شاهد | ريهام أيمن تنشر صورا من عيد ميلاد زوجها شريف رمزي

السبت 13/مارس/2021 - 01:51 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها صورا جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت ريهام ايمن برفقة زوجها شريف رمزي بصورة من عيد ميلاده، مرتدية فستان جينز انيق  .

ومن الناحية الجمالية تركت ريهام أيمن شعرها منسدلًا على أكتافها،مما يتناسب مع ظهورها  الانيق .

وعلقت ريهام ايمن علي الصور، كاتبة:Thank you so much everyone for coming، love you all
،From Ramzy’s birthday  

وجاءت التعليقات من قبل متابعيها، كالاتي:

جميلة – حلوين اوي  – بحبك يا ريهام- تجننوا 

جدير بالذكر أن ريهام أيمن شاركت في مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل امام، وشريف رمزي وأحمد فلوكس.
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