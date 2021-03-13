بعد كورونا.. حشرات غامضة برائحة كريهة تغزو شوارع بريطانيا

وتم رصد حشرة الرائحة الكريهة ولها لون بني في 3 أماكن في إنجلترا حتى الآن، لكن الخبراء يحذرون من أنها قد تصبح أكثر انتشارًا، حيث قالت جمعية الزراعة الملكية (RHS): "يجب على المزارعين الاستعداد لانتشار الحشرات والآفات".





ومن المتوقع انتشار هذه الحشرة في الاماكن التي يتواجد في المزيد من الحيوانات المألوفة مثل الرخويات والقواقع، وقال آندي سالزبوري، عالم الحشرات الرئيسي، إن الآفات والأمراض التي يواجهها المزارعون في أراضيهم تغيرت على مدار الـ 25 عامًا الماضية.





وتعد حشرة الرائحة الكريهة البنية هي واحدة من أنواع الحشرات الآسيوية التي نشأت مؤخرًا وأصبحت آفة في الولايات المتحدة، ويتوقع ماكس باركلي، أمين الحشرات في متحف التاريخ الطبيعي بلندن، أن حشرة الرائحة الكريهة يمكن أن تنتشر في أجزاء من جنوب شرق إنجلترا وقد تنتشر بشكل أكبر مع تغير المناخ.





وبرغم المخاوف المتعلقة بانتشارها إلا أن حشرة الرائحة الكريهة البنية تشبه إلى حد بعيد العديد من الأنواع المحلية غير المؤذية، ويُنصح المارة بسحق كل الحشرات الذين قد يصادفوها في طريقهم.