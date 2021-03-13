ترتيب الدوري الإنجليزي .. قبل انطلاق مباريات السبت الممتاز

يترقب عشاق ومتابعو الدوري الإنجليزي مبارايات اليوم السبت حيث الاثارة بعد إنطلاق الجولة الـ25 بين استون فيلا ونيوكاسل.





وتأتي مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة كالاتي:

ليدز يونايتد X تشيلسي – الساعة الثانية والنصف على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM

كريستال بالاس X وست بروميتش ألبيون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM

إيفرتون X بيرنلي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM

فولهام X مانشستر سيتي– الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM





وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالاتي "صورة"