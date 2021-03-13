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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي .. قبل انطلاق مباريات السبت الممتاز

السبت 13/مارس/2021 - 06:31 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يترقب عشاق ومتابعو الدوري الإنجليزي مبارايات اليوم السبت حيث الاثارة بعد إنطلاق الجولة الـ25 بين استون فيلا ونيوكاسل.

وتأتي مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة كالاتي:

ليدز يونايتد X تشيلسي – الساعة الثانية والنصف على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM  

كريستال بالاس X وست بروميتش ألبيون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM          

إيفرتون X بيرنلي – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM  

فولهام X مانشستر سيتي– الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالاتي "صورة"
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