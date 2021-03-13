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الرئيس السيسي ناعيا الحاجة زينب: مثال عظيم للوفاء لبلدها.. أبرز مانشيتات «صباح البلد»

السبت 13/مارس/2021 - 09:10 ص
صحف
صحف
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نورهان رأفت
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز عناوين المواقع ومانشيتات الصحف الصادرة اليوم، السبت الموافق 13-3-2021:

صدى البلد 
الرئيس السيسي ناعيا الحاجة زينب : ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها 

أخبار اليوم
وزير التموين يضع حجر الأساس لأول منطقة لوجيستية بالدقهلية.. الأحد 

الأهرام 

"نيفين القباج" تقرر صرف 30 ألف جنيه لأسر ضحايا حريق العبور و 15 ألفا للمصاب .

اليوم السابع
التعليم : إنشاء 3 مدارس حكومية بالعاصمة الإدارية ومنح موافقات لـ 21 مدرسة خاصة .

موقع الوطن
الصحة : تسجيل 639 حالة إيجابية بفيروس كورونا.. و45 حالة وفاة 

موقع الشروق
مجلس الوزراء السوداني : الرئيس السيسي وجه برفع مستويات التنسيق مع السودان 

سكاي نيوز 
لمنع تكرار حرب العراق .. الكونجرس يتحرك لتقليص صلاحيات بايدن 
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