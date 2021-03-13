غدا.. قطع المياه عن 4 مناطق بشبرا الخيمة بسبب نقل خط طرد صرف صحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ،أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (أم بيومى- منطي- ارض الحافي- المزرعه) بحى غرب شبرا الخيمة، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشره صباح غد الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/١٤وحتى الساعة السادسه مساء.





وأوضحت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع يأتي نظرًا لأعمال نقل خط طرد صرف صحى بأم بيومي قطر ٧١٠مم وذلك ضمن اعمال توسعات الطريق الدائري.





وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب للمناطق المتأثره بالإنقطاع وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠

من ناحية اخري صرح اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بأن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة قامت بحملة مكبرة لتطوير وتوسعة المدخل الثالث لمدينة كفر شكر من ناحية قرية ميت الدريج بداية من طريق بنها المنصورة.





وأشار رفعت إلى أن طريق مدخل مدينة كفر شكر، تم توسعته من 9 متر إلى 15 مترا، ورفع كافة الإشغالات التي كانت تعيق حركة مرور المواطنين،من أمام مدرسة الثانوى العام ومخبز أبو الحديد، مشيرا إلى أنه تم تنظيف المنطقة بالكامل وتهذيب الأشجار ذات الارتفاعات العالية بها ، لتجنب سقوطها على أسلاك الكهرباء منعا لحدوث مشكلات.





واضاف أن الأجهزة التنفيذية شنت حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات من الشوارع والطرق وضبط التكاتك المخالفة وكل ما يعوق حركة المرور بالسير عكس اتجاه للحفاظ على انضباط الشوارع والطرق.





وأسفرت الحملة عن ضبط 8 تكاتك و3 سيارات وجرار زراعي ودراجه نارية تسير عكس الإتجاه وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات ، مؤكدا أن الهدف من الحملة هو ضبط المركبات التى ترتكب مخالفات قد تؤدى إلى الحاق ضرر بالمواطنين لافتا إلى أن حملات ضبط التوك توك المخالف لقواعد المرور والسير عكس الاتجاه وتعطيل حركة المرور والمارة بمدخل المدينة والشوارع والطرق والميادين مستمرة حفاظا على انضباط الشوارع.