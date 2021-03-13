وزير الشئون الدينية بباكستان: نحتاج إلى الحوار لحل مشاكل الأمة

قال الشيخ نور الحق قادرى، وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان فى باكستان، إن ما نحتاج إليه لحل مشاكلنا والتعايش السلمى فى مجتمعاتنا هو الحوار، والذى يمكن لنا به أن نصحح الكثير من المفاهيم، وفى عصرنا الجديد يلزم لكل علمائنا هذا الحوار، فنحن جميعا نعيش فى مجتمع واحد إنسانى.









جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى "حوار الأديان والثقافات"، الذى يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمشاركة أكثر من 35 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش أكثر من 30 بحثًا، ويهدف إلى ترسيخ لغة الحوار بين الثقافات والأديان.









وتابع قادرى: "الأمر الواضح أن العنف لا يحدث منه إلا العنف ومقابلة الكراهية بالكراهية لا يتبعها إلا كراهية، والأديان لا تحتاج إلى الحوار، بل إن معتنقي الأديان يحتاجون للحوار وجميع الأديان جاءت لخدمة الإنسان وكل دين يدعو لصناعة الحياة لا يدعو لصناعة الموت".







