ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تعرف على مشاكل الأكل قبل النوم

السبت 13/مارس/2021 - 06:01 م
الاكل قبل النوم
الاكل قبل النوم
Advertisements
نهى هجرس
ارتبط تناول الطعام ليلا بزيادة الوزن، ولكن البعض لتفادي هذه المشكلة يتبع نظام السعرات الحرارية التي يقوم بتقسيمها على مدار اليوم، وأن ما يسبب زيادة الوزن هو ببساطة تناول سعرات حرارية أكثر مما تحرقه.

- هل الأكل قبل النوم يسبب السمنة
وأوضحت دراسة في مجلة Obesity أن تناول الطعام ليلًا قد يكون أكثر من مجرد الإفراط في تناول السعرات الحرارية، ووجد باحثو جامعة نورث وسترن أن تناول الطعام ليلًا أدى إلى زيادة الوزن بمقدار الضعف ، حتى عندما كان إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة هو نفسه.

ويتناول العديد من الأشخاص الطعام في الليل لعدة أسباب لا علاقة لها غالبًا بالجوع ، من إشباع الرغبة الشديدة إلى التعامل مع الملل أو الإجهاد، ولا يتم التحكم في الوجبات الخفيفة بعد العشاء. 

غالبًا ما تتكون من أجزاء كبيرة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية (مثل رقائق البطاطس والبسكويت والحلوى) ، والتي يتم تناولها أثناء الجلوس أمام التلفزيون أو الكمبيوتر، في هذه الحالة ، من السهل جدًا استهلاك كمية كبيرة جدا إلى جانب تلك السعرات الحرارية الزائدة غير الضرورية ، فإن تناول الطعام في وقت قريب جدًا من وقت النوم يمكن أن يسبب عسر الهضم ومشاكل النوم.

هل النوم بعد الأكل يسبب الكرش
لا يوجد ضرر في تناول وجبة خفيفة صحية بعد العشاء طالما كنت تخطط لها كجزء من سعراتك الحرارية اليومية، ولتجنب الإفراط في تناول الطعام ، انتبه إلى طعامك أثناء تناول الطعام ، وتجنب تناول الطعام أمام التلفزيون ، واختر وجبة خفيفة يمكن التحكم في حصتها، مثل الفشار او الزبادي، ولا يفضل النوم مباشرة بعد تناول الطعام فهو يسبب الكرش، والعديد من مشاكل المعدة.

عندما تحاول إنقاص وزنك ، تناول وجبات منتظمة واستهلك 90٪ من سعراتك الحرارية قبل الساعة 8 مساءً ، ومن فوائد تناول الوجبات كل ثلاث إلى أربع ساعات أنها تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم ، وبالتالي السيطرة على الجوع والرغبة الشديدة.

كيف أهضم الأكل قبل النوم
يساعدك الالتزام بأوقات وجبات ثابتة، ويعتاد الجسم على تناول الطعام في نفس الوقت تقريبًا ، يصبح إفراز هرمونات الجهاز الهضمي والاسترخاء أكثر تلقائية" ، مما يؤدي إلى سهولة الهضم، والشعور بالراحة، والحصول على نوم مريح.

الزنجبيل له تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي ، والمشروبات الدافئة قد تكون مهدئة أيضًا، على وجه التحديد ، يُعرف الجذر بالمساعدة في تخفيف الغازات والانتفاخ، كما أنه يعزز الحركة ، ويعرف أيضًا أنه يحافظ على حركة الأشياء من خلال الجهاز الهضمي، تناول بعض شاي الزنجبيل قبل النوم للمساعدة في تهدئة معدتك ، أو الاستمتاع بحلوى الزنجبيل بعد العشاء ، أو تناول القليل منها مع الخضار وقت العشاء.

ممارسة اليوجا قبل النوم، قد تساعد في تحفيز تدفق الدم إلى قلبك من أجل حركة المعدة، وتساعد ممارسة اليوجا في علاج الانتفاخ والإمساك ، لذلك من المرجح أن تكون مستعدًا للذهاب في الصباح بشكل صحي.

الأكل الصحي قبل النوم
يساعد تناول الأكل الصحي قبل النوم في الحفاظ على طاقة الجسم، والشعور بالراحة، ويفضل تناول الفاكهة قبل النوم، مثل البرقوق المجفف فهو غني بالمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين B6 الذي يساعد على إنتاج الميلاتونين ، وهو هرمون يجعلك تشعر بالنعس".

تناول القليل قبل موعد النوم بحوالي ساعة، وهذا يتيح لك هضمها ولكن أيضًا الحصول على هذه الفوائد قريبًا بما فيه الكفاية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول البرقوق بانتظام يعد مفيدًا لنظام الجهاز الهضمي ، نظرًا لاحتوائه على الألياف التي تحافظ على انتظامك. 

يمكن أن تحدث الحموضة المعوية بسبب بعض الأشياء، بما في ذلك الأكل ثم الاستلقاء، وعندما تستلقي أفقيًا ومعدتك ممتلئة "تفقد تأثير الجاذبية التي تساعد على إبقاء محتويات المعدة منخفضة" ، مما يسبب هذا الارتداد، ويمكن أن يصاب الجميع بالحموضة المعوية من حين لآخر ، ولكن إذا كنت تعاني منها أكثر من مرتين في الأسبوع ، فقد يكون لديك ما يسمى بمرض الجزر المعدي المريئي ( GERD).

المصدر webmd
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج الحموضة وارتجاع المريء .. 9 نصائح أبرزها تجنب التمارين القوية

أعشاب تعالج الحموضة أبرزها البابونج

إزالة دهون البطن خلال النوم.. حيل متعددة أبرزها وضعية النوم

هذه العلامات تؤكد إصابتك بعسر الهضم

فواكه تساعد على الهضم

أطعمة تساعد على الهضم.. صحية ولذيذة تعرف عليها

ترشيحاتنا

تعرف على مشاكل الأكل قبل النوم

في 24 ساعة.. مدينة عربية تسجل 2000 إصابة بكورونا

التشكيل النهائي لـ لجان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

مجموعة الأهلي.. «كاف» يصدم سيمبا ويحرمه من حضور الجماهير

لم تحدث من 50 عاما.. استشاري يحذر من أشرس موجة إنفلونزا موسمية

بعد السفينة الإسرائيلية.. إيران تعلن تعرض إحدى سفنها للهجوم في المتوسط

Advertisements

دولة عربية تعلن الإغلاق التام بعد تفشي الموجة الثالثة لكورونا

بعد إصابته بجروح خطيرة.. لبنى ونس والدة يوسف عمر ترد بقوة على محمد رمضان

موعد إعلان جهاز منتخب مصر عن القائمة النهائية للقاءي كينيا وجزر القمر

إصابات خطيرة وقنبلة حقيقية .. التفاصيل الكاملة لأزمة محمد رمضان وجروح يوسف عمر

بيان هام من وزارة الموارد البشرية السعودية بشأن العمالة الوافدة.. تفاصيل

حبس إبراهيم حسن عامين في اتهامه بإصابة شخص بسيارته في الإسكندرية

تحقيقات موسعة في اتهام سائق باغتصاب أطفاله الثلاثة بأبو النمرس

فى أول ظهور لها.. وفاء مكى تعلق على حبسها 10 سنوات: الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا

في 24 ساعة.. مدينة عربية تسجل 2000 إصابة بكورونا

مدبولي: القاهرة التاريخية منطقة عزيزة على قلوبنا وواحدة من المواقع المدرجة ضمن التراث العالمي

طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية وموعد عودة وائل الإبراشي

فى أول ظهور بعد حبسها.. تعرف على العمر الحقيقى لـ وفاء مكى وقصة ارتداء الحجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينو تطرح لوجان باسم جديد فى تركيا .. تفاصيل

تعرف على مشاكل الأكل قبل النوم

دون علاج.. أسرع الطرق الطبيعية للتخلص من تقرحات الفم