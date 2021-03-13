تعرف على مشاكل الأكل قبل النوم

ارتبط تناول الطعام ليلا بزيادة الوزن، ولكن البعض لتفادي هذه المشكلة يتبع نظام السعرات الحرارية التي يقوم بتقسيمها على مدار اليوم، وأن ما يسبب زيادة الوزن هو ببساطة تناول سعرات حرارية أكثر مما تحرقه.

- هل الأكل قبل النوم يسبب السمنة

وأوضحت دراسة في مجلة Obesity أن تناول الطعام ليلًا قد يكون أكثر من مجرد الإفراط في تناول السعرات الحرارية، ووجد باحثو جامعة نورث وسترن أن تناول الطعام ليلًا أدى إلى زيادة الوزن بمقدار الضعف ، حتى عندما كان إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة هو نفسه.

غالبًا ما تتكون من أجزاء كبيرة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية (مثل رقائق البطاطس والبسكويت والحلوى) ، والتي يتم تناولها أثناء الجلوس أمام التلفزيون أو الكمبيوتر، في هذه الحالة ، من السهل جدًا استهلاك كمية كبيرة جدا إلى جانب تلك السعرات الحرارية الزائدة غير الضرورية ، فإن تناول الطعام في وقت قريب جدًا من وقت النوم يمكن أن يسبب عسر الهضم ومشاكل النوم.

ويتناول العديد من الأشخاص الطعام في الليل لعدة أسباب لا علاقة لها غالبًا بالجوع ، من إشباع الرغبة الشديدة إلى التعامل مع الملل أو الإجهاد، ولا يتم التحكم في الوجبات الخفيفة بعد العشاء.

هل النوم بعد الأكل يسبب الكرش

لا يوجد ضرر في تناول وجبة خفيفة صحية بعد العشاء طالما كنت تخطط لها كجزء من سعراتك الحرارية اليومية، ولتجنب الإفراط في تناول الطعام ، انتبه إلى طعامك أثناء تناول الطعام ، وتجنب تناول الطعام أمام التلفزيون ، واختر وجبة خفيفة يمكن التحكم في حصتها، مثل الفشار او الزبادي، ولا يفضل النوم مباشرة بعد تناول الطعام فهو يسبب الكرش، والعديد من مشاكل المعدة.





عندما تحاول إنقاص وزنك ، تناول وجبات منتظمة واستهلك 90٪ من سعراتك الحرارية قبل الساعة 8 مساءً ، ومن فوائد تناول الوجبات كل ثلاث إلى أربع ساعات أنها تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم ، وبالتالي السيطرة على الجوع والرغبة الشديدة.





كيف أهضم الأكل قبل النوم

يساعدك الالتزام بأوقات وجبات ثابتة، ويعتاد الجسم على تناول الطعام في نفس الوقت تقريبًا ، يصبح إفراز هرمونات الجهاز الهضمي والاسترخاء أكثر تلقائية" ، مما يؤدي إلى سهولة الهضم، والشعور بالراحة، والحصول على نوم مريح.





الزنجبيل له تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي ، والمشروبات الدافئة قد تكون مهدئة أيضًا، على وجه التحديد ، يُعرف الجذر بالمساعدة في تخفيف الغازات والانتفاخ، كما أنه يعزز الحركة ، ويعرف أيضًا أنه يحافظ على حركة الأشياء من خلال الجهاز الهضمي، تناول بعض شاي الزنجبيل قبل النوم للمساعدة في تهدئة معدتك ، أو الاستمتاع بحلوى الزنجبيل بعد العشاء ، أو تناول القليل منها مع الخضار وقت العشاء.





ممارسة اليوجا قبل النوم، قد تساعد في تحفيز تدفق الدم إلى قلبك من أجل حركة المعدة، وتساعد ممارسة اليوجا في علاج الانتفاخ والإمساك ، لذلك من المرجح أن تكون مستعدًا للذهاب في الصباح بشكل صحي.





الأكل الصحي قبل النوم

يساعد تناول الأكل الصحي قبل النوم في الحفاظ على طاقة الجسم، والشعور بالراحة، ويفضل تناول الفاكهة قبل النوم، مثل البرقوق المجفف فهو غني بالمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين B6 الذي يساعد على إنتاج الميلاتونين ، وهو هرمون يجعلك تشعر بالنعس".





تناول القليل قبل موعد النوم بحوالي ساعة، وهذا يتيح لك هضمها ولكن أيضًا الحصول على هذه الفوائد قريبًا بما فيه الكفاية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول البرقوق بانتظام يعد مفيدًا لنظام الجهاز الهضمي ، نظرًا لاحتوائه على الألياف التي تحافظ على انتظامك.





يمكن أن تحدث الحموضة المعوية بسبب بعض الأشياء، بما في ذلك الأكل ثم الاستلقاء، وعندما تستلقي أفقيًا ومعدتك ممتلئة "تفقد تأثير الجاذبية التي تساعد على إبقاء محتويات المعدة منخفضة" ، مما يسبب هذا الارتداد، ويمكن أن يصاب الجميع بالحموضة المعوية من حين لآخر ، ولكن إذا كنت تعاني منها أكثر من مرتين في الأسبوع ، فقد يكون لديك ما يسمى بمرض الجزر المعدي المريئي ( GERD).



