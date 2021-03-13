موعد إعلان جهاز منتخب مصر عن القائمة النهائية للقاءي كينيا وجزر القمر

ومن المقرر ان يعلن البدرى ورفاقه عن قائمة المنتخب النهائية بعد انتهاء أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز من خوض المباريات فى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.





وسبق أن أعلن البدرى وجهازه المعاون قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الكبار التي جاءت على النحو التالي:





محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى وأحمد حجازى المعار بصفوف فريق اتحاد جدة السعودى ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حسن كوكا المحترف بصفوف فريق أولمبياكوس اليوناني ومصطفى محمد المعار من نادى الزمالك إلى فريق جالطة سراى التركى . جدةاليونانيالتركى



