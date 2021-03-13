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رياضة

موعد إعلان جهاز منتخب مصر عن القائمة النهائية للقاءي كينيا وجزر القمر

السبت 13/مارس/2021 - 05:45 م
منتخب مصر الوطنى
منتخب مصر الوطنى
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يسرى غازى - عمرو الحلواني
حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدرى موعد إعلان قائمة المنتخب النهائية لمباراتى كينيا وجزر القمر المقرر إقامتهما على مدار يومى 25 و 29 مارس الجارى فى إطار تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدرى إعلان قائمة اللاعبين المحليين يوم 19 مارس الجارى تمهيدا للدخول فى معسكر تدريبي قبل السفر يوم 23 من الشهر ذاته إلى كينيا لخوض مباراة كينيا ثم جزر القمر فى التصفيات الإفريقية.

ومن المقرر ان يعلن البدرى ورفاقه عن قائمة المنتخب النهائية بعد انتهاء أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز من خوض المباريات فى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

وسبق أن أعلن البدرى وجهازه المعاون قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الكبار التي جاءت على النحو التالي:

محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى وأحمد حجازى المعار بصفوف فريق اتحاد جدة السعودى ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حسن كوكا المحترف بصفوف فريق أولمبياكوس اليوناني ومصطفى محمد المعار من نادى الزمالك إلى فريق جالطة سراى التركى.

يذكر أن منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى يتصدر مجموعته في تصفيات بطولة أمم أفريقيا برصيد 8 نقاط بعد الفوز فى مباراتي توجو والتعادل مع كينيا وجزر القمر.
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