جامعة حلوان تقيم فعاليات معرض الكتاب .. اليوم

تنطلق اليوم بجامعة حلوان فعاليات المعرض السنوي الخامس للكتاب والذى يقام بتنظيم من الإدارة العامة للمكتبات و تحت رعاية الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذة سحر محمد بهى الدين مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة.





يشارك فى المعرض مجموعة كبيرة ومتميزة من دور النشر الكبرى مما يثري المعرض ويساعده على تقديم خدمة متميزة للقراء فيشارك فى المعرض ١٨ دور نشر.





يأتي المعرض إيمانا من الجامعة أن القراءة تعمل على تثقيف الطلاب وتنمية مهاراتهم، وفى إطار حرص الجامعة على القيام بدورها التنويرى باعتبارها منارة تعليمية وتنويرية فى المجتمع فضلا عن الاهتمام بترسيخ فكرة القراءة فهي أساس العلم ومفتاح أبواب المعرفة.





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تبدأ فعاليات المعرض اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021 ويستمر حتى الخميس الأحد الموافق 4 أبريل 2021 بمقر المكتبة المركزية بالدور الارضي بالحرم الجامعي.









وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو أثناء المعرض.





واستعدت الجامعة لاستقبال الطلاب عن طريق كواشف الحرارة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الدخول إلى الجامعة مع تعقيم.





وتطهير الجامعة وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين والطلاب وكل من دخل الحرم.