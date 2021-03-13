جامعة الجلالة: نعمل على توأمة مع الجامعات الأجنبية.. وزيادة أعداد الطلاب العام المقبل

قال الدكتور طارق أبو المعاطى نائب رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن الجامعات الأهلية تعد جميعها منظومة واحدة منها الجلالة وجامعة الملك سلمان والمنصورة الجديدة، مشيرأ إلى أن الجميع يعمل بنفس الفكر واللوائح حيث أنه متشابهة بشكل كبير فكل جامعة تتميز ببعض البرامج الخاصة بها، مشيرا إلى انه ضمن الشروط الموجودة في قرار رئيس الجمهورية للإنشاء بعمل هذه الجامعات توأمة مع جامعات أجنبية ذات قيمة عالية.

اقرأ ايضا:

لطلاب الدراسات العليا.. كلية الآداب تكشف عن موعد امتحان القبول الشفوي لقسم اللغة الإنجليزية وآدابها

وأضاف "أبو المعاطي"، لموقع "صدى البلد" ، أن جميع الطلاب واولياء الأمور يبحثون عن ما يقدم تعليم جيد متطور يرقى إلى المستوى العالمي ولكن داخل مصر وبمصروفات مناسبة وخاصة أن هذه الجامعات لا تهدف للربح فجميع هذه المصروفات تعود لتضخ مرة أخرى في الجامعة لذا ذلك كان السبب الرئيسي لوجود إقبال من العام الأول لها.

وأشار إلى أن مشاركة الجامعة في الملتقيات التعليمية والمؤتمرات فيكون هناك إقبالا كبيرا من الطلاب للتعرف عليها وسيتم فتح برامج أكثر بالعام الدراسي الجديد ومنها برامج دولية كما أن السكن الجامعي سيزيد من استيعاب الطلاب المغتربين وسيكون هناك تطور ملحوظ مع بداية كل فصل دراسي وليس كل عام.