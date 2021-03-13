دعاء رؤية هلال شعبان من 13 كلمة أوصى الرسول بترديدها ويغفلها الكثيرون

دعاء رؤية هلال شعبان أو دعاء شهر شعبان يعد اليوم أو غد على الأكثر هو زمن الحاجة إليه والبحث عنه، وتأتي الحاجة إلى دعاء رؤية هلال شعبان أو دعاء شهر شعبان أنه تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان اليوم السبت 29 رجب 1442هـ الموافق 13 مارس2021م، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال ومن ثم الحاجة إلى دعاء رؤية هلال شعبان أو دعاء شهر شعبان عقب صلاة المغرب اليوم ، وعليه ستكون غرة شهر شعبان، إما فلكيًا يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2021 .





دعاء رؤية هلال شعبان





دعاء رؤية هلال شعبان أو دعاء شهر شعبان ، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يُردِّد هذا الدعاء اثنتي عشرة مرَّة في السنة، وكأنه يستفتح كل شهر بطلب البركة فيه، والثبات على الدين، وهو في الوقت نفسه يحثُّ المسلم على رصد الهلال وملاحظته؛ لأن هناك عبادات مرتبطة بمعرفة أول الشهر؛ كصيام الأيام البيض أو صيام عاشوراء أو غير ذلك.





دعاء رؤية هلال شعبان أو دعاء شهر شعبان فينبغي للمسلم أن يكون واعيًا ببداية الأشهر، حتى يفوز بأجر هذا الدعاء العظيم، وأجر اتباع السُّنَّة، بالإضافة إلى تحقُّق البركة والسلامة، والثبات على الإسلام والإيمان.





استطلاع هلال شعبان

استطلاع هلال شعبان ، فقد أقرت دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر شعبان اليوم السبت 29 رجب 1442هـ الموافق 13 مارس2021م، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر شعبان عقب صلاة المغرب اليوم، ويصل القمر مرحلة الاقتران لشهر شعبان يوم الثلاثاء المقبل 29 رجب 1442 الموافق 13 مارس الجارى عند الساعة (9:28 صباحا بتوقيت جرينتش) منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة، حيث أن المقصود بالاقتران اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد فى السماء عندما يقعان على خط طول سماوى واحد، حيث يعبر القمر شمال أو جنوب الشمس، ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمى يتم فى لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.





ويعتمد نظام التقويم الهجرى على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".





والتقويم الهجري أو القمرى أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.





وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه فى مساء اليوم (السبت) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة الساعة ( 3:34 مساء بتوقيت جرينتش) وفى ذلك الوقت سيكون القمر على ارتفاع (1) درجة والزاوية التى تفصله عن الشمس "الاستطالة" (5) درجات وإضاءة قرصة (0.2 %) وسيغرب عند الساعة 6:42 مساء (3:42 مساء بتوقيت غرينتش) بعد 8 دقائق من غروب الشمس وستكون رؤية القمر هذه الليلة غير ممكنه بالعين المجردة.





وبعد الاقتران تحدث مرحلة تسمى " الإهلال" وتعنى رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وهذا سيتحقق مساء اليوم التالى الأحد 14 مارس 2021 ستكون رؤية هلال القمر ممكنه بالعين المجردة فى حال كانت الظروف الجوية مناسبة.





وستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 6:34 مساء ( 3:34 مساء بتوقيت جرينتش) وفى ذلك الوقت سيكون القمر على ارتفاع (11) درجة والزاوية التى تفصله عن الشمس "الاستطالة" (13) درجة وإضاءة قرصة (1.4%) وسيغرب عند الساعة 7:31 مساء (4:31 مساء بتوقيت غرينتش) بعد 57 دقيقة من غروب الشمس.