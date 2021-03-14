قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك فوائد تناول الزبادى لمريض القولون.
فوائد الزبادي لمرضى القولون
1- يحسن من الهضم ومن حركة الأمعاء.
2- تساعد البكتيريا الجيدة النشطة في اللبن على الحفاظ على صحة الأمعاء، ومساعدتها على التعامل مع بعض الظروف الصحيّة التي تصيبها كالإمساك، والإسهال، وسرطان القولون، وعدم تحمل اللاكتوز، ومرض التهاب الأمعاء
3- يحارب لبن الزبادي الاكتئاب الذي قد يكون سببًا من أسباب الأرق وعدم القدرة على النوم، وذلك بسبب محتواه من بكتيريا البروبيوتك
4- يمنع سرطان القولون
5- يعزز جهاز المناعة
6- يسهل الهضم