فوائد الزبادي لمرضى القولون

1- يحسن من الهضم ومن حركة الأمعاء.

2- تساعد البكتيريا الجيدة النشطة في اللبن على الحفاظ على صحة الأمعاء، ومساعدتها على التعامل مع بعض الظروف الصحيّة التي تصيبها كالإمساك، والإسهال، وسرطان القولون، وعدم تحمل اللاكتوز، ومرض التهاب الأمعاء

3- يحارب لبن الزبادي الاكتئاب الذي قد يكون سببًا من أسباب الأرق وعدم القدرة على النوم، وذلك بسبب محتواه من بكتيريا البروبيوتك

4- يمنع سرطان القولون

5- يعزز جهاز المناعة