رياح مثيرة للأتربة.. بيان تحذيري من الأرصاد السعودية لسكان عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الأحد، متوقعًا أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق.





ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، عن مركز الأرصاد، إن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مستمر مع وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض، وكذلك مناطق نجران، عسير، الباحة، وأجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على جزء باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.





فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.





وتوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أجواء المملكة اليوم الأحد، معتدلة نهارًا على الوسطى والشمالية والغربية والمرتفعات الجبلية، تميل للبرودة لباردة ليلًا.





وأضاف الحصيني عبر حسابه بموقع "تويتر": "فجر الإثنين 1442/8/1هـ، ستكون الحرارة حارة على الغربية والساحل الأوسط والجنوبي نهارًا، معتدلة فجر الإثنين 1442/8/1هـ، غائمة جزئيًا على أجزاءٍ من شمال وغرب ووسط وشرق السعودية مع عوالق ترابية".