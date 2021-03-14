تحت شعار «الهروب من منطقة الخطر».. المقاولون يستضيف غزل المحلة في الدوري





ويسعى فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للهروب من منطقة الهبوط في جدول ترتيب الدوري.





ويقدم المقاولون العرب نتائج سيئة في مسابقة الدوري هذا الموسم، حيث خاض 15 مباراة، فاز في 4 مواجهات فقط، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 8 آخرين.





في المقابل يطمح غزل المحلة في انتزاع الفوز من ذئاب الجبل، للابتعاد تماما عن منطقة الخطر، والتقدم إلى المركز التاسع.





ويحتل غزل المحلة المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد غزل المقاولون في المركز الـ 13 بـ 15 نقطة.

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره غزل المحلة اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصراـ على ستاد المقاولوت العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الممتاز.