كانت مفتونة بالأميرة دايانا .. ميجان ميركل تتحدث عن صدمتها في القصر الملكي

تابع الكثير حول العالم، حوار الأمير هاري و ميجان ميركل زوجته مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري ، ونال الحوار نسبة مشاهدة بالملايين على مستوى العالم، بعد أن هاجمت ميجان في بعض تصريحاتها العائلة الملكية في بريطانيا، وتحدثت عن أسباب رحيلها.





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور"، فإن ميجان ميركل زوجة الأمير هاري ، تحدثت عن نظرتها للقصر الملكي وعلاقتها بالأفراد الموجودين به وسر بكاءها على رحيل الاميرة دايانا .





وقالت ميجان، إنها كانت متعلقة للغاية بشخصية الأميرة دايانا ، فقد كانت النموذج الذي تسعى أن تكون مثله في يوم من الأيام فقد كانت مثلها الأعلى في الجمال والأناقة واللباقة .





وحينما شاهدت حفل زفاف الأمير وليام في 2011 ، على الأميرة كيت ميدلتون تمنت أن تكون أميرة في يوم من الأيام ، ويكون حفل زفافها مشابها لذلك الحفل وأن تكون أميرة وليست مجرد عروس .





وذكرت ميجان في حديثها سابقا ، أنها كانت متعلقة بالعائلة الملكية و بأفرادها حينما كانت بعيد، و لكن بعد دخولها القصر اختلفت نظرتها و اكتشفت صورة آخرى مختلفة عن الصورة التي رسمتها في خيالها فلم تكن الحياة داخل القصر مريحة لها على الاطلاق.