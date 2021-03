أفلام أجنبية في دور العرض المصرية.. تعرف عليها

تشهد دور العرض المصرية حالة زخم في عدد الأعمال الأجنبية المعروضة، ومتاحة للجمهور في مناطق مختلفة. وطرحت مؤخرا أفلاما متتالية تنتمي لفئة أعمال الرسوم المتحركة، التي حققت إيرادات ملحوظة على مستوى العالم.





The Lord of the Rings

تعرض عدد من السينمات سلسلة أفلام "سيد الخواتم- The Lord of the Rings"، الشهيرة مرة أخرى بعد مرور ما يقرب من 20 عاما على بداية طرحها للجمهور، وتحقيقها نجاحات متتالية.

ينتمي الفيلم لفئة الفانتازي والأكشن، وتدور أحداثه حول فرود الذي يحاول بمساعدة أصدقائه الانتظار على ملك الظلام، والتخلص من خاتم خارق للطبيعة حتى لا يستخدمه في الشر.

الفيلم بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم أورلاندو بلوم، شون بن، كيت بلانشيت، شون أوستين، إليجاه وود، فيجو مورتينسين.





Raya and the Last Dragon

يكتسح فيلم الرسوم المتحركة Raya and the Last Dragon، إيرادات دور العرض بعد طرحه الأسبوع الماضى، وإشادة العديد من الجمهور النقاد به.

الفيلم بطولة صوتية لكل من كيلي ماري تران، أوكوافينا،بيندكت وونغ ودانيال داي كم، وتدور أحداثه حول ريا وهي بطلة ومحاربة صغيرة، عازمة على الحفاظ على إرث أراضي أبائها فى عالم كوماندرا الخيالي، والعثور على آخر تنين متحجر.





Tom and Jerry

عادت المطاردة الشهيرة بين القط والفأر مرة أخرى إلى السينمات مع فيلم اللايف أكشن الجديد Tom and Jerry، ما أوجد حالة من النوستالجيا والحنين إلى الطفولة لدى الجمهور.

الفيلم بطولة كلوي جرايس موريتز، مايكل بينا، كولن جوست، روب ديلاني، كين جيونج، وإخراج تيم ستوري.





Soul

يعرض أيضا فيلم Soul، الذي اكتسح قوائم الترشحيات والجوائز مؤخرا كأفضل فيلم رسوم متحركة العام السابق، وهو بطولة صوتية لجيمي فوكس، تينا فاي، دايفيد ديجز، وآنجيلا باسيت.

تدور أحداثه حول موسيقي يعاني من فقدان الشغف، ويتعرض لحادث يغير حياته، ويضعه في حاله بين الموت والحياة، يحاول خلالها إعادة الروح لجسده حتى يتمكن من تحقيق أهدافه في الحياة.





The Little Things

يصمد فيلم رامي مالك الجديدThe Little Thingsمنذ فترة طويلة في السينمات المصرية، ومازال يحقق إيرادات متصاعدة.

يشترك في بطولة الفيلم مع رامي مالك جاريد ليتو، دينزل واشنطن، نتالي موراليس، وأخرجه جون لي هانكوك.