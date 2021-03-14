وزير الخارجية تعليقا على ملف حقوق الإنسان : ليس لدينا ما نخشاه أو نخفيه





قال وزير الخارجية سامح شكري أننا نتطلع لاستمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، مشيرا إلى ان مصر تتفاعل مع كافة الشركاء الدوليين و الاقليميين وفقا لسياسة التوازن في العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل و عدم التدخل في الشان الداخلي للدول.





و قال وزير الخارجية خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن السياسة الخارجية متزنة تراعي التوازنات الاقليمية و الدولية و هي ليست في مواجهة اي طرف و انما تقوم على التوازن ، مضيفا : " هناك صعوبات خاصة في ظل التطورات و الاستقطاب الحادث في الساحة الدولية".

وتابع وزير الخارجية : " لا شك ان الاعباء الكثيرة و اضافية ، و لكننا نتمسك بالمبدا طالما يسهل السير في الطرق الوعرة بالشكل الذي يحقق عائد مباشر و ايجابي على المواطن المصري".





و حول القضية الفلسطينية قال سامح شكري وزير الخارجية أن هناك جهود كبيرة تبذل لاستكمال العملية السلمية مع الشركاء الدوليين و المشاركين في مسار تحقيق السلام بالقدر الذي يساهم بناء الثقة و الاطمئنان ، مضيفا :" نعمل لصالح السلام و الاستقرار كي تنعم المنطقة بشكل كامل من عوائد السلام".





و قال شكري أن الفترة الماضية شهدت جمود في العملية السلمية ، و نحن على مشارف انتخابات فلسطينية طال انتظارها نحو اقامة مؤسسات بانتخابات ديمقراطية.





و تابع :" ومع حداثة الادارة الاميركية الحالية نقول ان امريكا دائما لها دور مؤثر في عملية السلام ، قائلا: "و لا شك ان العالم و الولايات المتحدة تأثرت بالوباء ، ومع حداثة الادارة هناك اولويات تتعلق بالتحديات ثم القضايا الدولية التي لها تاريخ رعاية هذه القضية.





وأوضح شكري أن هناك أهمية نوليها للإعتبار السياسي و الانساني للشعب الفلسطيني و حقوقه المشروعة التي حرم منها و حقوق الانسان الفلسطني يجب ان تكون مقدمة الاولويات.





و قال وزير الخارجية أن علاقات مصر و الاشقاء العرب تشهد تميز كبير بما يحقق الامن القومي المصري و العربي و منطقة الخليج ركيزة للامن القومي المصري ، مشيرا إلى أنها علاقات مبنية اسس و قواعد راسخة تقوم على التاريخ المشترك و المستقبل المشترك و الثقافة المشتركة و التكامل و التعاون و توفير فرص للتقدم و الازدهار لشعوبنا جميعا.





و قال شكري أن هناك علاقات استيراتيجية بين مصر و الولايات المتحدة و روسيا و الصين الشعبية و يربط بينهما رباط قوى في اطار التعاون الاقليمي بين دول صاحبة حضارة و تاريخ و لها دور ريادي في المنطقة.





و أضاف ان العلاقات تقوم على الارتباط الوثيق بين الدول و المصلحة المشتركة و التوجه نحو التعاون بدلا من الصراع و اضاف و مصر تنمي علاقاتها مع الاتحاد الاوربي.





وتابع: يرى الشركاء الاوروبيين جهود مصر التنموية و الاصلاحية ، مستطردا :" و تأتي جائحة كورونا و اثارها و مصر حرصت على مساعدة الاشقاء في افريقيا و التعاون احتواء الجائحة و التعامل التحدي التعامل مع معهم لتخفيف اثار الجائحة و الدولة تقوم بسياسات رشيدة مع استمرار الاصلاح الاقتصادي و رفع معدلات النمو.".





و حول قضية حقوق الانسان قال شكري أن مصر تهتم بهذا الملف بمفهومه الشامل ومصر اول المستفيدين من الاصلاح الاقتصادي و الاجماعي وجهود كثيرة تبذلها الدولة بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان.





و اضاف شكري : " مصر تستمر في خارطة الطريق الرامية لتجاوز اي سلبيات و تمنح المواطن حقوقه في اطار خصوصيات المجتمع و مراعاة كافة الاعتبارات و العمل على تحقيق الاستحقاقات المؤكدة و العمل مستمر تقوم به كافة مؤسسات الدولة ".





واوضح: ندير هذا الحوار بشفافية و ليس لدينا ما نخاف منه او نخفيه و قمنا باستحقاقات انتخابية و اصدرنا تشريعات هامة و التمثيل النسائي في المجالس النيابية يتجاوز ٢٥ ٪؜ ، مشيرا إلى أن هذه النسبة لم تتحقق في كثير من الدول المتقدمة و الشركاء يغفلون الكثير من الايجابيات.