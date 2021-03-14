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برلمان

وزير الخارجية تعليقا على ملف حقوق الإنسان : ليس لدينا ما نخشاه أو نخفيه

الأحد 14/مارس/2021 - 04:58 م
سامح شكرى وزير الخارجية
سامح شكرى وزير الخارجية
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فريدة محمد

قال وزير الخارجية سامح شكري أننا نتطلع لاستمرار التنسيق  بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، مشيرا إلى ان مصر تتفاعل مع كافة الشركاء الدوليين و الاقليميين وفقا لسياسة التوازن في العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل و عدم التدخل في الشان الداخلي للدول.

و قال وزير الخارجية خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن السياسة الخارجية متزنة تراعي التوازنات الاقليمية و الدولية و هي ليست في مواجهة اي طرف و انما تقوم على التوازن ، مضيفا : " هناك صعوبات خاصة في ظل  التطورات و الاستقطاب الحادث في الساحة الدولية".
 
وتابع وزير الخارجية : " لا شك ان الاعباء الكثيرة و اضافية  ، و لكننا نتمسك بالمبدا طالما يسهل السير في الطرق الوعرة بالشكل الذي يحقق عائد مباشر و ايجابي على المواطن المصري".

و حول القضية الفلسطينية قال سامح شكري وزير الخارجية أن هناك جهود كبيرة تبذل لاستكمال العملية السلمية مع الشركاء الدوليين و المشاركين في مسار تحقيق السلام بالقدر الذي يساهم بناء الثقة و الاطمئنان ، مضيفا :" نعمل لصالح السلام و الاستقرار  كي تنعم المنطقة بشكل كامل من عوائد السلام".

و قال شكري أن الفترة الماضية شهدت جمود في العملية السلمية ، و نحن على  مشارف انتخابات فلسطينية طال انتظارها نحو اقامة مؤسسات بانتخابات  ديمقراطية.

و تابع :" ومع حداثة الادارة الاميركية الحالية نقول ان امريكا دائما  لها دور مؤثر في عملية السلام ، قائلا: "و لا شك  ان العالم و  الولايات المتحدة تأثرت بالوباء ، ومع حداثة الادارة هناك اولويات تتعلق بالتحديات ثم القضايا الدولية التي لها تاريخ رعاية هذه القضية.

وأوضح شكري أن هناك أهمية  نوليها  للإعتبار السياسي و الانساني للشعب  الفلسطيني و حقوقه المشروعة التي حرم منها و حقوق الانسان الفلسطني يجب ان تكون مقدمة الاولويات.

و قال وزير الخارجية أن علاقات  مصر و الاشقاء العرب تشهد تميز كبير بما يحقق الامن القومي المصري و العربي و منطقة الخليج  ركيزة للامن القومي المصري ، مشيرا إلى أنها علاقات مبنية اسس و قواعد راسخة تقوم على  التاريخ المشترك و المستقبل المشترك و الثقافة المشتركة و التكامل و التعاون و توفير فرص للتقدم و الازدهار لشعوبنا جميعا.

و قال شكري أن هناك علاقات استيراتيجية  بين مصر و الولايات المتحدة و روسيا و الصين الشعبية و يربط بينهما رباط قوى في اطار التعاون الاقليمي بين دول  صاحبة حضارة  و تاريخ و لها دور ريادي في المنطقة.

و أضاف ان العلاقات تقوم على الارتباط الوثيق بين الدول و المصلحة المشتركة و التوجه نحو التعاون بدلا من الصراع و اضاف و مصر تنمي علاقاتها مع  الاتحاد الاوربي.

وتابع: يرى الشركاء الاوروبيين جهود مصر التنموية و الاصلاحية ، مستطردا :" و تأتي جائحة كورونا و اثارها و مصر حرصت على مساعدة  الاشقاء في افريقيا و التعاون احتواء الجائحة و التعامل التحدي التعامل مع معهم لتخفيف اثار الجائحة و الدولة تقوم بسياسات رشيدة مع استمرار الاصلاح الاقتصادي و رفع معدلات النمو.".

و حول قضية حقوق الانسان قال شكري أن مصر تهتم بهذا الملف بمفهومه الشامل ومصر اول المستفيدين من الاصلاح الاقتصادي  و الاجماعي  وجهود كثيرة تبذلها الدولة بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان.

و اضاف شكري : " مصر تستمر في خارطة الطريق الرامية  لتجاوز اي سلبيات و تمنح  المواطن حقوقه في اطار خصوصيات المجتمع و مراعاة كافة الاعتبارات و العمل على تحقيق الاستحقاقات المؤكدة و العمل مستمر تقوم به كافة مؤسسات الدولة ".

واوضح:  ندير هذا الحوار بشفافية و ليس لدينا ما نخاف منه او نخفيه و قمنا باستحقاقات انتخابية و اصدرنا تشريعات هامة و  التمثيل النسائي في المجالس النيابية يتجاوز ٢٥ ٪؜ ، مشيرا إلى أن هذه النسبة لم تتحقق في كثير من الدول المتقدمة و الشركاء يغفلون الكثير من الايجابيات.
 
و اختتم شكرى : "المنظمات النشطة في هذا الملف يركزون السلبيات دون النظر للصورة في مجملها و لا يمكن ان نقول اننا نحقق تقدم في مجالات بعينها و نغفل اخرى  ، وليس لدينا ما نخشاه و ليس لدينا ما نخفيه".
وزير الخارجية تعليقا على ملف حقوق الإنسان : ليس لدينا ما نخشاه أو نخفيه
وزير الخارجية تعليقا على ملف حقوق الإنسان : ليس لدينا ما نخشاه أو نخفيه
وزير الخارجية تعليقا على ملف حقوق الإنسان : ليس لدينا ما نخشاه أو نخفيه
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