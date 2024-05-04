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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 6 أشهر لمتهم باستعراض القوة في مصر القديمة

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 6 أشهر لاتهامهم باستعراض القوة في مصر القديمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم عبد العزيز ن. وآخرين سبق الحكم عليهم انهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة استعرضوا  القوة ولوحوا بالعنف ضد  ضد المجني عليه عيد ع.  وكان بقصد ترويعة  والحاق الأذى المادي والمعنوي وفرض السطوة عليه ، بأن تجمع المتهمون وتوجهوا إلى مكان المجني عليه حال حمل الأول سلاح ناري وما أن ظفروا به اعتدوا عليه بتلك الأسلحة النارية.


وكشف أمر الإحالة أن المتهمون أحرزوا بغير ترخيص  سلاح ناري وفرد خرطوش. 

التجمع الخامس مصر القديمة استعراض القوة شرطة مصر القديمة قسم شرطة مصر القديمة

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