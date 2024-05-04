السجن 6 أشهر لمتهم باستعراض القوة في مصر القديمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 6 أشهر لاتهامهم باستعراض القوة في مصر القديمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم عبد العزيز ن. وآخرين سبق الحكم عليهم انهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد ضد المجني عليه عيد ع. وكان بقصد ترويعة والحاق الأذى المادي والمعنوي وفرض السطوة عليه ، بأن تجمع المتهمون وتوجهوا إلى مكان المجني عليه حال حمل الأول سلاح ناري وما أن ظفروا به اعتدوا عليه بتلك الأسلحة النارية.



وكشف أمر الإحالة أن المتهمون أحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري وفرد خرطوش.