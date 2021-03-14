لبنى ونس تكشف تفاصيل جديدة عن إصابة ابنها في إعلان محمد رمضان

أكدت الفنانة لبنى ونس والدة الفنان الشاب عمر يوسف الذى تعرض لحادث أثناء تصويره إعلانا جديدا لاحدى شركات الاتصال خاصا بالفنان محمد رمضان، ان نجلها تعرض الى تهديد غير مباشر من الشخص الذى تسبب له فى الإصابة.





وتابعت " ونس " فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان نجلها بخير وذهب اليوم الى معهد الفنون المسرحية لأداء امتحان ، لانه فى الفرقة الرابعة .





وأكملت انها لا تلوم على الفنان محمد رمضان ، وانه بطل الاعلان وليس مسؤولا عن سلامة او ما حدث لنجلها ، وإنما عتابها عليه كعتاب أم وزميلة فقط ، خاصة وان البعض كان يسألها عما إذا كان قد قام بالاتصال بنجلها هاتفيًا للاطمئنان عليه، مؤكدة انه على المستوى المهنى ليس له علاقة بما حدث.





وأضافت : ان نجلها سوف يعقد جلسة مع المحامى الخاص به للاتفاق على الإجراءات التى سوف يتخذونها خلال الايام القادمة تجاه المتسبب فى ما حدث .





يذكر ان الفنانة لبنى ونس كانت شاركت فى مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان ، وتم عرض العمل خلال شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا.