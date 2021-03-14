وزير الخارجية من البرلمان يرد على التصريحات التركية: الأقوال لا تكفي وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات.. وليس لدينا ما نخشاه أو نخفيه

سامح شكرى من البرلمان:

التزام تركيا بعدم التدخل في الشئون الداخلية وانتهاج سياسات تتوافق معنا قد تكون أرضية لعودة العلاقات

مصر تسعى لاستقرار المنطقة وعدم التدخل في شئون الدول والاحترام المتبادل

إذا وجدنا أفعال حقيقية تتفق مع السياسات المصرية ستعود العلاقات لطبيعتها مع تركيا

الشركاء يغفلون الكثير من الإيجابيات والمنظمات النشطة في ملف حقوق الإنسان يركزون على السلبيات

مصر تتطلع لإتفاق وتعاون مع السودان وإثيوبيا يجنبنا التوترات في العلاقات

نتائج قمة العلا قيد المراجعة والمداولة والتقييم

رسالة إيجابية من الاشقاء في قطر ورغبة فى استعادة العلاقات في كافة النواحي









أكد سامح شكرى وزير الخارجية أن مصر تحرص على استمرار العلاقة الوثيقة بين الشعبين المصري والتركي ، وأن المواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا تعكس تاريخ العلاقة بين الشعبين.





وأشار إلى أنه الآن لم توجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية، موضحا إذا ما وجدنا هناك تغيير في السياسة التركية تجاه مصر وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية قد تكون هذه أرضية ومنطلق للعلاقات الطبيعية.





وأوضح - شكري خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية - أن بيان العلا يتم متابعة تنفيذ قطر لهذا البيان والوقت مبكر للحكم على التزام قطر بالبيان ، و نستمر في لجنة المتابعة لتقييم اداء قطر وأتطلع ان يكون هناك تنفيذ من قطر، مشيرا إلى أن هناك رسائل ايجابية من قطر في هذا الشأن .





قال سامح شكري وزير الخارجية ان هناك سعي لتنفيذ ما جاء في قمة العلا بعد سنوات القطيعة و اضاف مكونات ذلك هو تنفيذ الالتزامات الواقعة علينا و نتوقع من قطر ذلك.





وتابع وزير الخارجية " لجنة المتابعة تراجع العناصر و الالتزامات في هذا الشان و من المبكر الحكم بشكل نهائي على نتائج القمة لانها قيد المراجعة و المداولة و التقييم و اضاف " اذا لم يوجد التزام سندخل صفحة اخري.





وقال شكري العلاقات مع الاشقاء العرب تنتهج سياسة الشراكة و هذا المنهج من كافة الاشقاء العرب و نتطلع لتفعيل الالتزامات القائمة و هناك رسالة ايجابية من الاشقاء في قطر انهم يرغبون و عازمون على استعادة زخم العلاقة في كافة لا نواحي السياسية و الاقتصادية













وعن سد النهضة قال نستمر في العمل على اتفاق ملزم يحافظ على حقوق مصر في المياه ، ولكن اثيوبيا لم تظهر حتى الان عن ارادة سياسية حقيقية للاتفاق ونتطلع للوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث .





واكد أن مصر تطلع لإتفاق وتعاون بين الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا يجنبنا التوترات في العلاقات ويحقق التعاون والتنمية والشراكة .





قال سامح شكري وزير الخارجية رصدنا التصريحات التركية حول فتح قنوات الحوار و الاتصال مع مصر و اضاف خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب " مصر دائما تحرص على استمرار العلاقات بين الشعبين المصري و التركي و الوضع السياسى ارتبط دائما بمواقف الساسة في تركيا خاصةً بعد المواقف السلبية التي اتخذوها تجاه مصر.





و حول التواصل بين مصر و تركيا قال شكري " لا تواصل خارج الاطار الدبلوماسي الطبيعي و اذا ما وجدنا افعال حقيقية من تركيا و اهداف تتسق مع الاهداف و السياسات المصرية التي تسعى للاستقرار في المنطقة و عدم التدخل في شئون الدول و الاحترام المتبادل ستكون الارضية مؤهلة للعلاقة الطبيعية مع تركيا و الاقوال لا تكفي و انما ترتبط بالافعال و السياسات و الافعال هي التي تعيد اي علاقات لوضعها الطبيعي





قال وزير الخارجية سامح شكري نتطلع لاستمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و قال خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ان مصر تتفاعل مع كافة الشركاء الدوليين و الاقليميين ووفقا لسياسة التوازن في العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل و عدم التدخل في الشان الداخلي للدول.





و قال وزير الخارجية " السياسة الخارجية متزنة تراعي التوازنات الاقليمية و الدولية و هي ليست في مواجهة اي طرف و انما تقوم على التوازن و اضاف " هناك صعوبات خاصة في ظل التطورات و الاستقطاب الحادث في الساحة الدولية.





و تابع وزير الخارجية " لا شك ان الاعباء الكثيرة و اضافية و لكننا نتمسك بالمبدا طالما يسهل السير في الطرق الوعرة بالشكل الذي يحقق عائد مباشر و ايجابي على المواطن المصري.





و حول القضية الفلسطينية قال سامح شكري وزير الخارجية " هناك جهود كبيرة تبذل لاستكمال العملية السلمية مع الشركاء الدوليين و المشاركين في مسار تحقيق السلام بالقدر الذي يساهم بناء الثقة و الاطمئنان و اضاف " نعمل لصالح السلام و الاستقرار كي تنعم المنطقة بشكل كامل من عوائد السلام.





و قال شكري " الفترة الماضية شهدت جمود في العملية السلمية و ام الان اقرار الاستحقاقات الانتخابية و نحن على مشارف انتخابات فلسطينية طال انتظارها نحو اقامة مؤسسات بانتخابات ديمقراطية.





و قال شكري " ومع حداثة الادارة الاميركية الحالية نقول ان امريكا دائما لها دور مؤثر في عملية السلام و لا شك ان العالم و الولايات المتحدة تاثرت بالوباء ومع حداثة الادارة هناك اولويات تتعلق بالتحديات ثم القضايا الدولية التي لها تاريخ رعاية هذه القضية





و قال شكري " هناك اهمية نوليها للاعتبار السياسي و الانساني للشعب الفلسطيني و حقوقه المشروعة التي حرم منها و حقوق الانسان الفلسطني يجب ان تكون مقدمة الاولويات





و قال وزير الخارجية " علاقات مصر و الاشقاء العرب تشهد تميز كبير بما يحقق الامن القومي المصري و العربي و منطقة الخليج ركيزة للامن القومي المصري و هي علاقات مبنية اسس و قواعد راسخة تقوم على التاريخ المشترك و المستقبل المشترك و الثقافة المشتركة و التكامل و التعاون و توفير فرص للتقدم و الازدهار لشعوبنا جميعا.





و قال شكري " هناك علاقات استيراتيجية بين مصر و الولايات المتحدة و روسيا و الصين الشعبية و يربط بينهما رباط قوى في اطار التعاون الاقليمي بين دول صاحبة حضارة و تاريخ و لها دور ريادي في المنطقة





و قال ان العلاقات تقوم على الارتباط الوثيق بين الدول و المصلحة المشتركة و التوجه نحو التعاون بدلا من الصراع و اضاف و مصر تنمي علاقاتها مع الاتحاد الأوربي و يرى الشركاء الأوروبيين جهود مصر التنموية والإصلاحية و استطرد " و تأتي جائحة كورونا و اثارها و مصر حرصت على مساعدة الأشقاء في افريقيا و التعاون احتواء الجائحة و التعامل التحدي التعامل مع معهم لتخفيف اثار الجائحة و الدولة تقوم بسياسات رشيدة مع استمرار الإصلاح الاقتصادي و رفع معدلات النمو.





و حول قضية حقوق الإنسان قال شكري " مصر تهتم بهذا الملف بمفهومه الشامل ومصر اول المستفيدين من الاصلاح الاقتصادي و الاجماعي وجهود كثيرة تبذلها الدولة بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان.





وأضاف شكري " مصر تستمر في خارطة الطريق الرامية لتجاوز اي سلبيات و تمنح المواطن حقوقه في اطار خصوصيات المجتمع و مراعاة كافة الاعتبارات و العمل على تحقيق الاستحقاقات المؤكدة و العمل مستمر تقوم به كافة مؤسسات الدولة.





و قال و ندير الحوار في هذا الحوار بشفافية و ليس لدينا ما نخاف منه او نخفيه و قمنا باستحقاقات انتخابية و اصدرنا تشريعات هامة و

التمثيل النسائي في المجالس النيابية يتجاوز ٢٥ ٪؜ و هذه النسبة لم تتحقق في كثير من الدول المتقدمة و الشركاء يغفلون الكثير من الايجابيات

و قال شكرى "المنظمات النشطة في هذا الملف يركزون السلبيات دون النظر للصورة في مجملها و لا يمكن ان نقول اننا نحقق تقدم في مجالات بعينها و نغفل اخرى ليس لدينا ما نخشاه و ليس لدينا ما نخفيه.





وعن بيان مجلس حقوق الإنسان أوضح أن البعثة في جنيف تمارس الرصد والمتابعة للدول الأخرى التي تعطي لنفسها حق تقييم ، فنحن نمارس نفس الحق إزاءهم.