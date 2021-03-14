لأول مرة.. مايكروسوفت تجلب ميزة "إلغاء الضوضاء النشطة" إلى Skype

حصل تطبيق مؤتمرات الفيديو التابع لشركة مايكروسوفت Microsoft، على تحديثا جديدا يجلب لتطبيق سكايب Skype مجموعة من التحسينات، منها بعض الميزات التي تأتي لأول مرة لمنصة المكالمات الصوتية والمرئية، مثل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.





وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أصبح تطبيق سكايب Skype، يدعم ميزة تقليل الضوضاء النشطة، بدءا من الإصدار رقم 8.0.76.48، والتي تساعد مستخدميه على تجنب وصول الأصوات المزعجة من البيئة المحيطة بالمستخدم عند إجراء مكالمات المؤتمرات عبر تطبيق "مايكروسوفت".





يتضمن التحديث بعض الوظائف الأخرى، إلى جانب ميزة عزل الضوضاء في مؤتمرات الفيديو، دعما للتبديل بين أكثر من حساب لتسجيل كلمة المرور في كل مرة، إلى جانب زر مخصص لدعم إظهار الأعضاء في مكالمات سكايب.





يعد سكايب تطبيق اتصال مجاني عبر الإنترنت، ويستخدمه مئات الملايين من المستخدمين حول العالم لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، وإرسال الرسائل النصية الفورية، بالإضافة إلى إجراء مؤتمرات الفيديو افتراضيا مع عدد كبير من المشاركين.





ولإنشاء حساب سكايب اتبع الخطوات التالية:





- اذهب إلى موقع سكايب عبر متصفح الويب على سطح المكتب من خلال الرابط هنا.





- اضغط على السهم لأسفل أعلى يمين الصفحة الرئيسية، ثم انقر على خيار جديد فى skype من القائمة المنسدلة.





- اكتب رقم الهاتف أو البريد الإلكترونى الخاص بك، ثم انقر على التالي.





- قم بكتابة كلمة مرور مميزة يصعب تخمينها، ثم انقر على التالي.





- أضف الاسم الأول الخاص بك ثم اسم العائلة، واضغط على التالي.





- حدد البلد أو المنطقة التي تعيش بها، ثم حدد تاريخ ميلادك وانقر على التالي.





- سيرسل لك تطبيق سكايب رمز التحقق على رقم هاتفك أو عبر رسالة بالبريد الإلكترونى حسب اختيارك السابق، وبمجرد التحقق من الرموز يمكنك البدء بإجراء مكالمات مرئية وصوتية مجانية عبر تطبيق مايكروسوفت.