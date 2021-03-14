بالقفطان والبرقع.. سمية الخشاب تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت له، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"









،حيث ظهرت سمية الخشاب فى صورتين بإطلالة عربية ارتدت خلالهما القفطان والبرقع، انهالت عليها التعليقات من جانب متابعيها، وعلقت قائلة "القوة انتي"









وتشارك سمية الخشاب ببطولة مسلسل "موسى" مع النجم محمد رمضان، العمل بطولة عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.









وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول مجموعة من القصص التى تربط بينها شخصية واحدة وهى موسى.







