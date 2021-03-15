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فن

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:17 ص
بيونسيه وتايلور سويفت
بيونسيه وتايلور سويفت
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نجلاء سليمان
أٌقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز جرامي 2021، والذي استضاف المذيع والممثل الكوميدي تريفور نواه على مسرح قاعة المؤتمرات بلوس أنجلوس، في نسخته الـ 63،  التي غاب عنها الجمهور بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا. 

كانت ليلة الجرامي مميزة بالنسبة للنساء في مجال صناعة الموسيقى والغناء، واحتلت 4 مغنيات المراتب الأولي وهن بيونسيه، تايلور سويفت، ميجان ذا ستاليون، وبيلي إيليش.
 

حققت بيونسيه رقما قياسيا وعادت إلى منزلها بثلاث جوائز، ليصل رصيدها إلى 28 فوزا بالجرامي طوال مسيرتها الفنية، فيما دخلت تايلور سويفت التاريخ بحصولها على جائزة أفضل ألبوم  ثلاث مرات. 

حصدت ميجان ذا ستاليون جائزة أفضل فنانة صاعدة، وشاركت بيونسيه جائزة أفضل أغنية راب عن أغنيتهما Savage، وحاز فيلم Joker جائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية لعمل مرئي. 


قدمت فرقة BTS  الكورية استعراضا لأغنيتهما الناجحة Dynamite، وشهد المسرح تعاونا مميزا بين كل من دوا ليبا، كاردي بي، دابابي، لأغنية Levitating، وشاركت تايلور سويفت الجمهور الذي شاهد الحفل عبر شاشات الإنترنت عرضا متنوعا من أغاني ألبومها الأخير Folklore.


ومثل كل مسابقات الجوائز الفنية العالمية، شهدت الجرامي انتقادا موسعا بسبب استبعادها للمغني The Weeknd، رغم تحقيقه نجاحات بارزة هذا العام، وبدوره أعلن مقاطعته لأي حفلات مستقبلية للجرامي، لكن الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي هارفي ميسون تعهد بأن تكون الترشيحات في المستقبل أكثر تنوعا وتمثل جميع الفئات وحث المبدعين على العمل معهم وليس ضدهم. 


وفاز جون ليجند بجائزة أفضل ألبوم R&B، في لافتة طريقة أثناء إعداده للطعام داخل مطبخ منزله، برفقة زوجته كريسي تيجان>

الفائزين بجوائز جرامي 2021: 

تسجيل العام 
بيلي إيليش - Everything I Wanted

أغنية العام 
I Can't Breathe - H.E.R

ألبوم العام 
تايلور سويفت- Folklore

أفضل فنان صاعد 
ميجان ذا ستاليون
 
أفضل أداء بوب جماعي 
ليدي جاجا وأريانا جراندي - Rain On Me


أفضل ألبوم بوب صوتي 
دوا ليبا- Future Nostalgia

أفضل أداء بوب منفرد 
هاري ستايلز - Watermelon Sugar

أفضل ألبوم بوب صوتي  تقليدي 
جيمس تايلور- American Standard

أفضل ألبوم رقص 
كايترانادا- Bubba


أفضل تسجيل راقص
كايترانادا - 10%

أفضل ألبوم موسيقى معاصر 
سناركي بابي - Live at the Royal Albert Hall

أفضل أداء روك 
فيونا آبل- Shameika

أفضل أداء ميتال 
بادي كونت- Bum-Rush

أفضل أغنية روك 
Stay High

أفضل ألبوم روك 
The Strokes - The New Abnormal 

أفضل ألبوم موسيقى بديل 
فيونا آبل- Fetch the Bolt Cutters


أفضل أداء R&B
بيونسيه- Black Parade

أفضل أداء R&B تقليدي 
ليديسي- Anything for You

أفضل ألبوم R&B
جون ليجند 

أفضل أغنية راب 
بيونسيه وميجان ذا ستاليون – Savage

أفضل ألبوم راب 
ناس - King's Disease

أفضل أداء راب 
بيونسيه وميجان ذا ستاليون – Savage

أفضل ألبوم كانتري 
ميراندا لامبيرت – Wildcard

أفضل أداء كانتري منفرد 
فينس جيل - When My Amy Prays

أفضل أداء دويتو كانتري 
دان+شاي وجاستن بيبر - 10,000 Hours

أفضل أغنية كانتري 
Crowded Table

أفضل موسيقى تصويرية لعمل مرئي
Joker


أفضل أغنية كتبت لعمل مرئي 
بيلي إيليش - No Time to Die

أفضل فيديو موسيقي 
بيونسيه- Brown Skin Girl



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