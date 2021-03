جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

أٌقيم صباح اليوم، حفل توزيع جوائز جرامي 2021، والذي استضاف المذيع والممثل الكوميدي تريفور نواه على مسرح قاعة المؤتمرات بلوس أنجلوس، في نسخته الـ 63، التي غاب عنها الجمهور بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا.





كانت ليلة الجرامي مميزة بالنسبة للنساء في مجال صناعة الموسيقى والغناء، واحتلت 4 مغنيات المراتب الأولي وهن بيونسيه، تايلور سويفت، ميجان ذا ستاليون، وبيلي إيليش.





حققت بيونسيه رقما قياسيا وعادت إلى منزلها بثلاث جوائز، ليصل رصيدها إلى 28 فوزا بالجرامي طوال مسيرتها الفنية، فيما دخلت تايلور سويفت التاريخ بحصولها على جائزة أفضل ألبوم ثلاث مرات.





حصدت ميجان ذا ستاليون جائزة أفضل فنانة صاعدة، وشاركت بيونسيه جائزة أفضل أغنية راب عن أغنيتهما Savage، وحاز فيلم Joker جائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية لعمل مرئي.









قدمت فرقة BTS الكورية استعراضا لأغنيتهما الناجحة Dynamite، وشهد المسرح تعاونا مميزا بين كل من دوا ليبا، كاردي بي، دابابي، لأغنية Levitating، وشاركت تايلور سويفت الجمهور الذي شاهد الحفل عبر شاشات الإنترنت عرضا متنوعا من أغاني ألبومها الأخير Folklore.









ومثل كل مسابقات الجوائز الفنية العالمية، شهدت الجرامي انتقادا موسعا بسبب استبعادها للمغني The Weeknd، رغم تحقيقه نجاحات بارزة هذا العام، وبدوره أعلن مقاطعته لأي حفلات مستقبلية للجرامي، لكن الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي هارفي ميسون تعهد بأن تكون الترشيحات في المستقبل أكثر تنوعا وتمثل جميع الفئات وحث المبدعين على العمل معهم وليس ضدهم.









وفاز جون ليجند بجائزة أفضل ألبوم R&B، في لافتة طريقة أثناء إعداده للطعام داخل مطبخ منزله، برفقة زوجته كريسي تيجان>





الفائزين بجوائز جرامي 2021:





تسجيل العام

بيلي إيليش - Everything I Wanted





أغنية العام

I Can't Breathe - H.E.R





ألبوم العام

تايلور سويفت- Folklore





أفضل فنان صاعد

ميجان ذا ستاليون

أفضل أداء بوب جماعي

ليدي جاجا وأريانا جراندي - Rain On Me









أفضل ألبوم بوب صوتي

دوا ليبا- Future Nostalgia





أفضل أداء بوب منفرد

هاري ستايلز - Watermelon Sugar





أفضل ألبوم بوب صوتي تقليدي

جيمس تايلور- American Standard





أفضل ألبوم رقص

كايترانادا- Bubba









أفضل تسجيل راقص

كايترانادا - 10%





أفضل ألبوم موسيقى معاصر

سناركي بابي - Live at the Royal Albert Hall





أفضل أداء روك

فيونا آبل- Shameika





أفضل أداء ميتال

بادي كونت- Bum-Rush





أفضل أغنية روك

Stay High





أفضل ألبوم روك

The Strokes - The New Abnormal





أفضل ألبوم موسيقى بديل

فيونا آبل- Fetch the Bolt Cutters









أفضل أداء R&B

بيونسيه- Black Parade





أفضل أداء R&B تقليدي

ليديسي- Anything for You





أفضل ألبوم R&B

جون ليجند





أفضل أغنية راب

بيونسيه وميجان ذا ستاليون – Savage





أفضل ألبوم راب

ناس - King's Disease





أفضل أداء راب

بيونسيه وميجان ذا ستاليون – Savage





أفضل ألبوم كانتري

ميراندا لامبيرت – Wildcard





أفضل أداء كانتري منفرد

فينس جيل - When My Amy Prays





أفضل أداء دويتو كانتري

دان+شاي وجاستن بيبر - 10,000 Hours





أفضل أغنية كانتري

Crowded Table





أفضل موسيقى تصويرية لعمل مرئي

Joker









أفضل أغنية كتبت لعمل مرئي

بيلي إيليش - No Time to Die





أفضل فيديو موسيقي

بيونسيه- Brown Skin Girl