ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نساء الموسيقى يفرضن السيطرة على جوائز جرامي 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:58 ص
بيونسيه وستاليون
بيونسيه وستاليون
Advertisements
نجلاء سليمان

شهد حفل توزيع جوائز جرامي 2021، الذي أقيم صباح اليوم، بلوس أنجلوس، فوزا تاريخيا للنساء في مجال الموسيقى، بعد فوز 4 فنانات بأبرز الجوائز على المسرح الذي شاهده الجمهور من المنزل بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا.

حازت كل من بيونسيه، تايلور سويفت، ميجان ذا ستاليون، وبيلي إيليش على المراتب الأربعة الأولى في أكبر ليلة تكريمية لصناع الموسيقى في العالم، في نسختها الـ 63، التي استضافها المذيع والممثل الكوميدي تريفور نواه.

علاوة على فوز تايلور سويفت بجائزة جرامي أفضل ألبوم للمرة الثالثة في تاريخها محققة بذلك رقما قياسيا، كانت بيونسيه هي نجمة الحفل الأبرز، فيما نالت بيلي إيليش جائزين هما تسجيل العام وأفضل أغنية لعمل مرئي.

فازت بيونسيه بثلاثة جوائز جرامي بإجمالي 28 فوزا خلال مسيرتها المهنية، محطمة الرقم القياسي للمغنية الأمريكية أليسون كروس التي حصدت 27 جائزة طوال مشوارها الغنائي، بعدما تفوقت على الجميع ونالت 9 ترشيحات في قوائم الجرامي.  

تقاسمت بيونسيه جائزة أفضل أغنية راب وأداء راب مع ميجان ذا ستاليون عن أغنيتهما  Savage، فيما حصدت ذا ستاليون جائزة أفضل فنانة صاعدة.

لم تتوقف مفاجآت الجرامي وتكريماتها النسائية عند حد النجمات الأربعة، بل كانت الليلة مميزة أيضا بالنسبة لدوا ليبا التي نالت جائزة أفضل ألبوم صوتي، وحصدت تيفاني هاديش جائزة الألبوم الكوميدي عن Black Mitzvah.

 

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل حفل توزيع جوائز الجرامي الموسيقية لعام 2021

هاري ستايلز يفتتح حفل توزيع جوائز الجرامي بفقرة غنائية

توقعات الفائزين بـ جوائز جرامي 2021 قبل ساعات من الحفل السنوي.. صور وفيديو

ليدي جاجا وأريانا جراندي يفوزان بجائزة الجرامي أفضل ديو بوب

ميجان ذا ستاليون تفوز بجائزة أفضل فنانة صاعدة

للمرة الثالثة.. تايلور سويفت تفوز بجائزة جرامي أفضل ألبوم

ترشيحاتنا

هل يجب رفع اليدين في كل تكبيرات صلاة الجنازة .. الإفتاء توضح خلاف العلماء

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 - 3 - 2021 .. والقنوات الناقلة

هل يجوز قضاء الصلاة عن شقيقي المتوفي ؟ .. أمين الفتوى يجيب

عاصفة رملية قوية تضرب بكين.. فيديو

كيفية الوقاية من الحسد والعين عند زيارة شخص معين لصلة الرحم؟

وزير التعليم : إعلان مقررات امتحانات طلاب المرحلة الثانوية قريبا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور فورد مافريك 2022 الجديدة كليا في تصميم تخيلي

أسعار فئات هيونداي النترا CN7 موديل 2021 داخل السوق المصري| صور

فولفو تكشف النسخة XC60 بإطلالة 2022| صور