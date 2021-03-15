نساء الموسيقى يفرضن السيطرة على جوائز جرامي 2021

شهد حفل توزيع جوائز جرامي 2021، الذي أقيم صباح اليوم، بلوس أنجلوس، فوزا تاريخيا للنساء في مجال الموسيقى، بعد فوز 4 فنانات بأبرز الجوائز على المسرح الذي شاهده الجمهور من المنزل بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كورونا.

حازت كل من بيونسيه، تايلور سويفت، ميجان ذا ستاليون، وبيلي إيليش على المراتب الأربعة الأولى في أكبر ليلة تكريمية لصناع الموسيقى في العالم، في نسختها الـ 63، التي استضافها المذيع والممثل الكوميدي تريفور نواه.

علاوة على فوز تايلور سويفت بجائزة جرامي أفضل ألبوم للمرة الثالثة في تاريخها محققة بذلك رقما قياسيا، كانت بيونسيه هي نجمة الحفل الأبرز، فيما نالت بيلي إيليش جائزين هما تسجيل العام وأفضل أغنية لعمل مرئي.

فازت بيونسيه بثلاثة جوائز جرامي بإجمالي 28 فوزا خلال مسيرتها المهنية، محطمة الرقم القياسي للمغنية الأمريكية أليسون كروس التي حصدت 27 جائزة طوال مشوارها الغنائي، بعدما تفوقت على الجميع ونالت 9 ترشيحات في قوائم الجرامي.

تقاسمت بيونسيه جائزة أفضل أغنية راب وأداء راب مع ميجان ذا ستاليون عن أغنيتهما Savage، فيما حصدت ذا ستاليون جائزة أفضل فنانة صاعدة.

لم تتوقف مفاجآت الجرامي وتكريماتها النسائية عند حد النجمات الأربعة، بل كانت الليلة مميزة أيضا بالنسبة لدوا ليبا التي نالت جائزة أفضل ألبوم صوتي، وحصدت تيفاني هاديش جائزة الألبوم الكوميدي عن Black Mitzvah.