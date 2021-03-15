ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

للمرة الثالثة.. تايلور سويفت تفوز بجائزة جرامي أفضل ألبوم

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:38 ص
تايلور سويفت
تايلور سويفت
Advertisements
نجلاء سليمان

حصدت المغنية الأمريكية تايلور سويفت،جائزة جرامي لأفضل ألبوم هذا العام،وحققت رقما قياسيا بفوزها الجديد، ودخلت التاريخ كأول امرأة تفوز بنفس الجائزة ثلاثة مرات في تاريخ الموسيقى الغربية.

نالت تايلور سويفت جائزة جرامي أفضل ألبوم لعام 2021، في الحفل الذي أقيم منذ ساعات بلوس أنجلوس في نسخته الـ63، عن أحدث ألبوماتها "فلكلور"، الذي تصدرت به قائمة المبيعات الأمريكية نهاية العام الماضي.

قدمت سويفت على المسرح خطابا قصيرا عقب إعلان فوزها بالجائزة، شكرت فيه صديقها الممثل البريطاني الصاعد جو ألوين، وصديقيها الممثل ريان رينولدز وزوجته بلاك ليفلي، بعدما سمحا لها بالإفصاح عن اسم طفلتهما الثالثة بيتي.

وقالت سويفت على مسرح جرامي، إنها قضت أفضل وقت في كتابة أغاني ألبومها مع صديقها جو ألوين في الحجر الصحي، وكان أول شخص تعزف أمامه أغاني ألبومها الأخير قبل جمهورها.

 

للمرة الثالثة.. تايلور سويفت تفوز بجائزة جرامي أفضل ألبوم
للمرة الثالثة.. تايلور سويفت تفوز بجائزة جرامي أفضل ألبوم
تايلور سويفت تايلور سويفت
للمرة الثالثة.. تايلور سويفت تفوز بجائزة جرامي أفضل ألبوم
تايلور سويفت تايلور سويفت
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كليب We are good لـ دوا ليبا يحقق 5 ملايين مشاهدة في يومين

شاهد.. دوا ليبا تتجول بشوارع لوس أنجلوس مع حبيبها أنور حديد

تفاصيل حفل توزيع جوائز الجرامي الموسيقية لعام 2021

توقعات الفائزين بـ جوائز جرامي 2021 قبل ساعات من الحفل السنوي.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

كيفية الوقاية من الحسد والعين عند زيارة شخص معين لصلة الرحم؟

متى صيام النصف من شعبان 2021 ؟.. تعرف عليه ولا تفوت فضله العظيم

عشرات الوفيات بين صفوف المتظاهرين في ميانمار

مصطفي محمد يصيب غريم جالاتا سراي باللعنة ويخرجه من سباق الدوري

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطلق هواتف Redmi Note 10 في الإمارات.. وكيفية حذف بياناتك عن بعد فى حالة سرقة هاتفك

حرقها وعماها.. مراهقة سورية تشوه وتفقد بصرها بعد هجوم حبيبها عليها.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولفو تكشف النسخة XC60 بإطلالة 2022| صور

بدايته تعود لعام 1983.. 6 معلومات عن اليوم العالمي لحقوق المستهلك

مرتان متتاليتان.. تفاصيل محاولة اقتحام قصر الأمير هاري وميجان ماركل في كاليفورنيا