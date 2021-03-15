على خلفية التوتر.. وفد أمني عراقي رفيع يصل سنجار

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين، بأن وفدا أمنيا رفيعا وصل إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى على خلفية توترات يشهدها بين فترة وأخرى.





ونقلت الشبكة عن مصادر قولها: "إن الوفد الذي وصل صباح اليوم إلى سنجار يضم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري".





وأضافت، أن "الوفد ضم أيضا وكيل جهاز الأمن الوطني ووقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعددا من الضباط ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى".



