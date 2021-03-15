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أخبار العالم

على خلفية التوتر.. وفد أمني عراقي رفيع يصل سنجار

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:26 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين، بأن وفدا أمنيا رفيعا وصل إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى على خلفية توترات يشهدها بين فترة وأخرى.

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها: "إن الوفد الذي وصل صباح اليوم إلى سنجار يضم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري".

وأضافت، أن "الوفد ضم أيضا وكيل جهاز الأمن الوطني ووقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعددا من الضباط ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى".

ويوم أمس اشتبكت قوة من الفوج الثالث اللواء السادس في قيادة حدود المنطقة السادسة، مع مجموعة "إرهابية" حاولت العبور من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في منطقة (الدوكجي) الحدودية غربي جبل سنجار في محافظة نينوى.
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