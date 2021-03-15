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فن

في ذكرى ميلاد شعبان عبد الرحيم.. اعرف سبب غنائه على كرسي متحرك

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:23 م
شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
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سعيد فراج
يوافق اليوم الاثنين 15 مارس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1957، ورحل عن عالمنا في 3 ديسمبر عام 2019، عن عمر ناهز 62 عاما. 

وقدم شعبان عبد الرحيم عددا كبيرا من الاغاني الشعبية التي حققت انتشارا واسعا، رغم اعتمادها على لحن واحد وريتم وإيقاع من صنعه وتميز به، واشتهر بأغنية "انا بكره اسرائيل".

وقام شعبان عبد الرحيم بالغناء وهو جالس على كرسي متحرك وذلك لعدم قدرته على السير بعد تعرضه لأزمة صحية في الأيام الأخيرة، وكان من المتوقع أن تتحسن حالته الصحية خلال الفترة القادمة.

وكان أوضح شعبان عبدالرحيم قبل رحيله سبب جلوسه على كرسي متحرك ، أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها
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