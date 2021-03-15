الأزهر الثالث في الكورال.. نتيجة مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة –الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية – الإدارة العامة للجامعات، عن نتيجة مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الثالث والذي تم بمشاركة 1500 مشارك من 16 جامعة مصرية.





• أولا: مجال المسرح والفنون التعبيرية:

- المركز الأول جامعة كفر الشيخ

- المركز الثاني جامعة الفيوم

- المركز الثالث جامعة جنوب الوادي

- المركز الرابع جامعة المنصورة

- المركز الخامس جامعة المنوفية

• ثانيا: مجال الفنون التشكيلية:

- المركز الأول جامعة القاهرة

- المركز الثاني جامعة المنيا

- المركز الثالث جامعة الفيوم

- المركز الرابع جامعة المنصورة

- المركز الخامس جامعة أسيوط

• ثالثا: مجال الموسيقي:

- المركز الأول جامعة الفيوم

- المركز الثاني جامعة جنوب الوادي

- المركز الثالث جامعة طنطا

- المركز الرابع جامعة المنيا

- المركز الخامس جامعة أسيوط

• رابعا: مجال الكورال:

- المركز الأول جامعة أسيوط

- المركز الثاني جامعة القاهرة

- المركز الثالث جامعة المنيا

- المركز الرابع جامعة المنصورة

- المركز الخامس جامعة كفر الشيخ

المتميزين:

أولا مجال المسرح:

أفضل ممثل:

المركز الأول: عبد الحكيم جمال– جامعة المنوفية.

المركز الثاني: إبراهيم السيد – جامعة كفر الشيخ

المركز الثالث: محمد قناوي – جامعة جنوب الوادي

أفضل ممثلة:

المركز الأول: ندي مصطفي – جامعة طنطا.

المركز الثاني: ميرنا كامل – جامعة سوهاج

المركز الثالث: مي أحمد – جامعة كفر الشيخ.

أفضل مخرج منفذ (إبراهيم ناصف) عن عرض الناجي

أفضل سينوغرافيا (جامعة جنوب الوادي) عن عرض (حيضان الدم)

أفضل أداء جماعي جامعة (دمنهور) عن عرض رحلة حنضل المسيري

أفضل ديكور جامعة قناة السويس عن عرض في الانتظار

ثانيا: مجال الموسيقى:

المركز الأول: عبد الله جمال – جامعة جنوب الوادي.

المركز الثاني: شروق جمال – جامعة قناة السويس

المركز الثالث: وفاء أبو بكر – جامعة المنصورة

المركز الرابع: أسامة محمد زيد- جامعة كفر الشيخ.

المركز الخامس: ماريا صابر – جامعة أسيوط.

ثالثا: مجال الكورال:

المركز الأول: إيهاب محمد زكريا – جامعة القاهرة.

المركز الثاني: محمد عزت السيد – جامعة كفر الشيخ.

المركز الثالث: حسين هلال – جامعة الازهر

المركز الرابع: سارة صفوت - جامعة اسيوط.

المركز الخامس: بسنت محمد محمود – جامعة كفر الشيخ.

كما حصلت جامعة المنيا على شهادة تقدير لجنة التحكيم لأفضل عمل اختياري غنائي (ميدلي ديني)





وحصلت جامعة الفيوم على لقب الجامعة المتميزة.